台日鐵道交流 南港車站與豐富車站齊步點燈迎新年

交通部台鐵局與日本東武鐵道自2015年簽訂觀光友好協議，雙方同步進行乘車票券之優惠互換活動，為延續兌換熱潮，本活動將延續至2021年12月31日。

台鐵南港站於去（2019）年與日本東武鐵道合作辦理「SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」，並辦理彩繪活動，將約500份台灣兒童的繪圖作品展示於東武日光等車站，廣受民眾好評。為延續台日鐵道間的觀光友好交流，南港站於今（8）日再度與東武鐵道合作，舉辦「雙鐵友好 豐富幸福滿滿年」白老虎祈福燈座點燈活動，在站區內設置「白老虎站長燈座」，並辨理多項活動，促進更多親子鐵道旅遊，預計將會再帶動新一波親子旅遊觀光熱潮。

台鐵南港站站長陳依伶表示，因東武集團的東武動物園擁有稀世白老虎，因此在東武鐵道淺草車站長年駐有白老虎站長。因應「2020年台北燈會」首度在南港車站周邊舉辦，因此特別商請日本東武鐵道將白老虎站長在站區內設置燈座，讓民眾可以就近感受到象徵來自日本的幸福白老虎站長的魅力。

展區也於2020年1月8日至2月16日設置「大家畫南港」彩繪區，提供塗鴉紙供兒童彩繪，將定期把小朋友的作品上傳到台鐵南港站FB進行展示。這次也有「分享獎」與「貼圖留言獎」活動，只要民眾於活動期間在「台鐵南港車站」「東武集團Taiwan」「Fun台鐵」FB公開分享本次活動訊息給好友，或是與燈座拍照上傳到「台鐵南港站」或「東武集團Taiwan」的FB並標註一句吉祥話，就有機會抽獎得到由臺鐵及東武鐵道提供的CK124迴力小火車（分享獎）或黃金版SL蒸氣火車大樹號便當盒（貼圖留言獎），數量有限，想要獲得的民眾可要把握機會。東武鐵道也配合今年1月開始將台鐵鐵道觀光宣傳影片於東武鐵道之列車內播映，為期三個月，以期促進更多日本人來臺觀光旅遊。

另為響應2020后里燈會，雙鐵於苗栗豐富站設置以客家花布意象之「台鐵與東武鐵道台日雙鐵友好豐富幸福滿滿年『幸福之樹東京晴空塔』祈福燈座」展示。東武鐵道自2015年與台鐵局締結，其以東京都為起點，延伸到栃木縣日光、鬼怒川溫泉，足利、埼玉縣川越市等地。集團下另有東京晴空塔、百貨公司、飯店、各式遊樂園、動物園與巴士、遊覽船等一共約有80多家公司。

於2016年來台北設立第一個海外分公司，以期促進台日的觀光、經濟等友好交流。這次藉由台鐵「豐富車站」的吉祥名稱，連結高鐵苗栗站，方便新年及燈會期間出遊的觀光旅客使用，因此共同推出「台日雙鐵觀光友好交流 豐富幸福滿滿年」燈座。期望促進台日觀光的效益。旅客亦可於「東武集團Taiwan」官方臉書粉絲頁參與「貼文分享獎」及「上傳照片留言獎」活動，將各送出十台黃金版SL蒸氣火車大樹號便當盒。

為進一步宣傳台日友好情誼及鐵道旅遊，台鐵局史無前例地於2020台中后里燈會期間，於台鐵主要相關車站販售「雙鐵友好紀念便當組」，各活動詳情請洽辦理車站餐廳諮詢。東武拓博旅行社也推出遊台灣送台北101門票的促銷活動，大力推展台日的觀光交流。