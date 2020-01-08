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台日鐵道交流 南港車站與豐富車站齊步點燈迎新年

2020-01-08 15:52經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

交通部台鐵局與日本東武鐵道自2015年簽訂觀光友好協議，雙方同步進行乘車票券之優惠互換活動，為延續兌換熱潮，本活動將延續至2021年12月31日。

台鐵南港站於去（2019）年與日本東武鐵道合作辦理「SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」，並辦理彩繪活動，將約500份台灣兒童的繪圖作品展示於東武日光等車站，廣受民眾好評。為延續台日鐵道間的觀光友好交流，南港站於今（8）日再度與東武鐵道合作，舉辦「雙鐵友好 豐富幸福滿滿年」白老虎祈福燈座點燈活動，在站區內設置「白老虎站長燈座」，並辨理多項活動，促進更多親子鐵道旅遊，預計將會再帶動新一波親子旅遊觀光熱潮。

台鐵南港站站長陳依伶表示，因東武集團的東武動物園擁有稀世白老虎，因此在東武鐵道淺草車站長年駐有白老虎站長。因應「2020年台北燈會」首度在南港車站周邊舉辦，因此特別商請日本東武鐵道將白老虎站長在站區內設置燈座，讓民眾可以就近感受到象徵來自日本的幸福白老虎站長的魅力。

展區也於2020年1月8日至2月16日設置「大家畫南港」彩繪區，提供塗鴉紙供兒童彩繪，將定期把小朋友的作品上傳到台鐵南港站FB進行展示。這次也有「分享獎」與「貼圖留言獎」活動，只要民眾於活動期間在「台鐵南港車站」「東武集團Taiwan」「Fun台鐵」FB公開分享本次活動訊息給好友，或是與燈座拍照上傳到「台鐵南港站」或「東武集團Taiwan」的FB並標註一句吉祥話，就有機會抽獎得到由臺鐵及東武鐵道提供的CK124迴力小火車（分享獎）或黃金版SL蒸氣火車大樹號便當盒（貼圖留言獎），數量有限，想要獲得的民眾可要把握機會。東武鐵道也配合今年1月開始將台鐵鐵道觀光宣傳影片於東武鐵道之列車內播映，為期三個月，以期促進更多日本人來臺觀光旅遊。

另為響應2020后里燈會，雙鐵於苗栗豐富站設置以客家花布意象之「台鐵與東武鐵道台日雙鐵友好豐富幸福滿滿年『幸福之樹東京晴空塔』祈福燈座」展示。東武鐵道自2015年與台鐵局締結，其以東京都為起點，延伸到栃木縣日光、鬼怒川溫泉，足利、埼玉縣川越市等地。集團下另有東京晴空塔、百貨公司、飯店、各式遊樂園、動物園與巴士、遊覽船等一共約有80多家公司。

於2016年來台北設立第一個海外分公司，以期促進台日的觀光、經濟等友好交流。這次藉由台鐵「豐富車站」的吉祥名稱，連結高鐵苗栗站，方便新年及燈會期間出遊的觀光旅客使用，因此共同推出「台日雙鐵觀光友好交流　豐富幸福滿滿年」燈座。期望促進台日觀光的效益。旅客亦可於「東武集團Taiwan」官方臉書粉絲頁參與「貼文分享獎」及「上傳照片留言獎」活動，將各送出十台黃金版SL蒸氣火車大樹號便當盒。

為進一步宣傳台日友好情誼及鐵道旅遊，台鐵局史無前例地於2020台中后里燈會期間，於台鐵主要相關車站販售「雙鐵友好紀念便當組」，各活動詳情請洽辦理車站餐廳諮詢。東武拓博旅行社也推出遊台灣送台北101門票的促銷活動，大力推展台日的觀光交流。

台鐵局與東武鐵道這次點燈迎新春活動，於今（8）日上午十時於南港車站及下午2時於豐富車站辦理點燈儀式，屆時由台鐵局運務處副處長陳裕謀及東武鐵道台北分公司總經理早野雅史共同點燈，希望為所有的參訪者帶來豐富幸福美滿平安快樂的旺旺年，歡迎民眾共襄盛舉。

交通部台鐵局與日本東武鐵道自2015年簽訂觀光友好協議，雙方同步進行乘車票券之優...
交通部台鐵局與日本東武鐵道自2015年簽訂觀光友好協議，雙方同步進行乘車票券之優惠互換活動，為延續兌換熱潮，本活動將延續至2021年12月31日。　圖／台鐵局提供
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