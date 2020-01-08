東森集團總裁王令麟：「2020全力發展國際佈局」

東森新零售與新媒體事業雙雙告捷，東森集團總裁王令麟今天宣佈：「2020將全力發展國際佈局」，2020年集團及相關企業營收目標388億。也會同步推動實體店的布局，自然美台灣今年將再加100家店，目標2024年要達到1千店；至於東森寵物雲商店，去年已經達91家，今年目標150家店，明年要達200家店。

王令麟今天說明東森集團新年度最大戰略是國際化，2020是啟動年，服務已走入國際雲端，企業國際化是必然的道路，為了國際化東森已做許多準備，2018併購草莓網、取得國際通路，併購自然美，取得美妝自營商品品牌及生產基地，2019年培養社交電商商模成功，商品+通路+商模到位，2020年東森將前進東南亞，並持續深耕中國大陸市場。

王令麟進一步表示， 國際化要成功，需要更多的支持，東森購物自2018年併購草莓網後，在全球擁有超過1000個批發代銷的合作夥伴，如亞馬遜、eBay及小紅書等知名電商，銷售版圖橫跨全球230個國家及區域，2020將借重這些在地

合作夥伴的力量將新零售和新媒體事業打入馬來西亞、印尼、越南等當地市場。

電商模式要成功，大數據發展須再上一層樓，用大數據會員經營，來解決流量成本高昂問題，東森將與華碩，廣達合作精進大數據，未來林口國際媒體園區也將提供AI、5G、IOT等相關產業或公協會團體進駐，東森將與人工智慧學校、華碩集團及廣達集團等合作，打造國際合作交流平台，成為AI智慧文創園區之孵化器。

東森積極多角化布局發酵，相關企業集團公佈2019年營收272億，獲利13億，營收年增18%；其中，東森購物併草莓網年營收211.2億元，年增22%，每股稅後純益為6.12元。東森新媒體控股併寵物雲年營收18.2億元，年增117%。

東森國際倉儲事業受惠於中美貿易戰造成國際大宗穀物供需市場變化，臺灣進口商得以採購相對低價的美國西岸出口散裝穀物，2019年營運量預估較去年成長32%。