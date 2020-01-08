新東陽推應景禮盒 讓您鼠年送禮送進心坎裡　

春節即將到來，要如何送禮送得體面又讓收禮者記憶深刻是一門學問，不僅要能夠充分傳達自己的心意，禮盒的挑選也反映送禮者的品味，所以近年來年節禮盒都越做越精緻。

今年新東陽推出兩款質感滿分的春節禮盒，「吉慶大觀園禮盒」包裝經過特別設計，不只可以當收納盒，搭配燭燈還可變成暖心的古典燈飾；「鼠錢滿滿禮盒」是限量生肖紀念瓷器禮盒，討喜金鼠瓷器搭配金錢造型松露黑豬肉乾，是鼠年應景的送禮選擇，讓您送禮品味滿分到位。

新東陽說，「吉慶大觀園禮盒」為新東陽每年春節限定的熱銷經典禮盒，但為保有新鮮感每次都會設計讓人耳目一新的包裝跟內容物組合。今年「吉慶大觀園禮盒」除了大家熟悉的金錢黑豬肉乾跟厚切黑豬肉乾，這次還推出全新口味松露黑豬肉乾跟XO烏金黑豬肉乾，食材美味度再升級，讓送禮新意跟心意皆滿滿，禮盒設計上不只是精緻美觀，更別具巧思，不僅內盒可以環保再利用當成小物收納盒，放入LED燈後外盒還會變成古典燈飾，放在家中不只是很有氣氛的裝飾，燈籠的光照也象徵新東陽陪您一起點亮團圓夜，是一款暖心貼心的春節禮盒。

另外，為迎接鼠年，新東陽與台灣知名瓷器品牌「瓷林」合作，設計出靈氣討喜的「鼠錢滿滿禮盒」，透過真金貼花與施華洛世奇水晶搭配，兩款金鼠瓷器散發出高雅華貴的質感。

富貴紅瓷鼠聚寶罐內的金錢松露黑豬肉乾是用獨家松露醬汁醃漬，吃起來香氣濃郁又美味多汁，金幣造型也寓意福氣圓滿、財運不斷；招財黃瓷鼠存錢筒只進不出的設計，象徵財運滾滾來、金錢不流失，年節時送給職場先進或打拼夥伴再適合不過，氣派又不失禮數，也讓人能感受到送禮者的誠意與用心。