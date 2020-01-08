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泰昇-KY月、季、年營收全面締新猷 今年估營運續強

2020-01-08 11:36經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

泰昇-KY（8480）公告12月單月合併營收1.86 億元，年增8.42%、月增1.13%，創單月營收歷史新高；第四季合併營收5.55億元，年增14.35%，季增11.27%，亦創新高；去年累計合併營收19.77億元，年增13.37%，也改寫歷史紀錄。法人表示，泰昇月營收已連四個月創高，營運動能續強，看好今年可望再寫新猷。

泰昇-KY表示，去年12月適逢旺季且隨著年關將近，市場拉貨力道逐漸增強，帶動公司營收逐月走高。展望今年，除了越南、柬埔寨、泰國及緬甸等東協主要市場將隨著經濟穩定增長，帶動紙尿褲市場持續高速發展之外，去年第四季新上市高毛利產品成人復健褲及女性衛生棉將逐步拓展市場，預估將為今年營收及獲利成長帶來新動能，另公司將加強研發動能推出綠能環保無毒高附加價值新產品，進攻高端歐美新市場。今年目標將維持往年步調呈高成長。

法人表示，泰昇-KY主力市場越南、柬埔寨、泰國及緬甸等經濟維持高速增長，外資投資持續增加，人口紅利優勢明顯，中產階級家庭人數攀升，民生消費品內需市場持續擴大，將帶動公司紙尿褲銷售穩定成長。

法人表示，泰昇-KY去年第四季營收創下新高符合預期，在原物料成本下滑及高毛利產品加持下，預估毛利率也將優於第三季，第四季獲利亦可望創下歷史新高。另泰昇-KY因地處東協高潛力市場，估計2020年營運將持續增強，看好泰昇-KY今年營運將續創新高。

泰昇-KY營收

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