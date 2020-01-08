Uber與現代合作 2030年改開飛機

現在uber司機開汽車，以後可能改開飛機！

在7日開幕的2020 CES展中，各家車廠展示自駕車已不夠稀奇，韓國現代於攤位中展出純電動飛機的概念機e-A1，驚艷全場。

現代展區的現場工作人員表示，這項產品是與Uber獨家合作，預計2030年將在舊金山率先上路。