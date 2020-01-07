中龍鋼鐵：12年來投資超過300億元提升環保設備

中鋼集團旗下中龍鋼鐵今日指出，公司自2008年建廠12年來砸下超過326億元，提升環保設備，減少排放粒狀物、硫氧化物、氮氧化物等；同時配合市府減排政策，未來將持續投資提高控制能力。

近期有環團再點名中龍鋼鐵燒煤，中龍強調，焦炭為世界各國鋼廠之戰略物資，料源取得困難，中龍與同級之日本製鐵、韓國浦項、現代及中國大陸的寶鋼、首鋼及德國蒂森克虜伯等一貫作業煉鋼廠都有煉焦爐。煉焦係將冶金煤作為原料使用，放在密閉爐室內，由爐室外隔氧加熱，將冶金煤乾餾成為焦炭，不是直接燃燒。

中龍指出，中龍兩支高爐，102年正式投產後可較法規更為嚴格的環評承諾值減少排放，包括粒狀物減排65.8%(1,601噸/年)、硫氧化物減排41.9%(1,715噸/年)、氮氧化物減排34.6%(1,298 噸/年)。

另外，公司從102年至107年期間完成電爐袋式集塵器增設濾袋倉、燒結脫硫系統精調、燒結脫硝系統新增觸媒、煉焦增設乾式淬火設備(CDQ)、燃氣加鹼脫硫淨化、原 料輸送線增設袋式集塵器等重大改善措施，再減少排放這三個排放物，符合台中市鋼鐵業加嚴標準。

此外，中龍2016年投資103億元積極進行原料堆置場室內化改造工程，自前年底起已陸續啟用完成之料棚並於在 已將生煤全部移入室內堆置。