浩鑫2020年獲利 挑戰2013年水準

浩鑫總經理鄭瑋勳今晚表示，2020年的策略，是找高獲利、高毛利的產品來做，經過五年來的轉型，2019年的獲利結構已經不一樣了，挑戰轉虧為盈或損益兩平，預期今年在醫療、KIOSK、長照、Panel PC與Box PC等新產品帶動下，法人預估，有機會持續獲利。

浩鑫今晚舉行尾牙，該公司過去營收結構，自有品牌（XPC）與筆電，各占50%，預期2020年，毛利高的自有品牌仍占50%，KIOSK占15%，轉投資暄達占15%，毛利低的筆電則降到10%。

浩鑫表示，2019年1到11月營收約30億元，較去年同期少10億元，但獲利已經不一樣了，經過五年的轉型，過去已經是谷底了，法人預估，2019年有機會獲利或損平，2020獲利有機會回到2013年水準，即每股純益（EPS）1.38元。

鄭瑋勳表示，2020年只做高毛利、高單價產品，屬於低價的筆電營收將大幅縮小，其中透過轉投資喧達，跨入醫療領域，喧達是台灣隱形冠軍，主要攻英國與美國市場，在日本與巴西，也申請FDA認證，日本今年第1季認證會下來，浩鑫在巴西熟，德國也有分公司，可以協助拓展歐洲與南美市場。

他說，浩鑫2019本業已經不一樣，經過調整之後，獲利成果很大不一樣，過去幾年都是負的，但2019已經有小成果，這五年來轉型辛苦，但開始走出轉型成功道路。