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大同拿下蘇花改交通控制工程標案 金額約4.7億元

2020-01-07 18:03經濟日報 記者張義宮／即時報導

圖為蘇花改全線即將通車，南澳交控中心負責監控蘇花改路況，交控人員緊盯路況。中央社
圖為蘇花改全線即將通車，南澳交控中心負責監控蘇花改路況，交控人員緊盯路況。中央社
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大同 (2371)建置蘇花改交通控制工程寫下新里程碑，負責傳輸及光纖監測、隧道廣播、無線電話、有線電話、不斷電、大貨車儀控等的系統，標案金額約4.7億元 (含稅)，按工程進度認列。

為系統整合廠的大同表示，於2015年標得蘇花改交通控制工程系統案，途經台灣地質條件最為複雜山區，大同肩負蘇花改整條線路的網路傳輸、隧道機房及隧道安全通訊，在蘇花改全線通車的同時，該交通控制工程亦全線同步上路，為大同在智慧交通系統整合實績創下新頁。

大同指出，蘇花改沿線地勢險峻，地質複雜又多變，施工難度高，大同專案團隊不畏艱難地克服天險，於2018年2月順利完成蘇澳-東澳段通車目標，獲交通部肯定。

大同亦全力配合交通部公路總局對該案環境保護的要求，落實工程碳排放盤查及管理，並於20191月獲公路總局蘇花公路改善工程處頒發「環境友善的碳管理先行者」獎牌，以表彰大同對低碳永續，環境保護的用心及努力。

蘇花改全案工程穿梭於蘇澳至大清水間的山岳與海岸沿線，並以八座隧道穿越沿線山嶺地區，隧道合計24.5公里, 其中包括由鼓音橋聯結之觀音隧道與谷風隧道，長度12.5公里，是僅次於雪山隧道的長隧道。

大同強調，長隧道的安全考量無比重要，大同負責蘇花改全線交控系統傳輸及光纖監測、隧道廣播、無線電話、有線電話、不斷電、大貨車儀控等系統，該系統的所有網路資訊即是透過大同建置的光纖網路，連線到行車管理控制中心，達到交通運行智慧化管理。

大同表示，以資通訊技術及實績為基礎，結合電力系統解決方案，陸續參與花東鐵路電氣化、高雄輕軌及蘇花改交通控制工程案，以優異的技術與經驗將機電設備網路智慧化，提升交通系統的可靠性。

大同蘇花改光纖

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