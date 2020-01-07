台塑集團年終獎金出爐！每人領4.94個月

台塑石化暨督導公司去年聯合暮年會（尾牙），台塑集團總裁王文淵（中）、管理中心常委王文潮（右）與台塑石化董事長陳寶郎（左）。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook 年關逼近，備受矚目的台塑集團年終獎金今天出爐，台塑集團初步結算四寶去年平均每股稅前盈餘為4.84元，按照公式，台塑集團員工今年每人約可領到4.94個月本薪的年終獎金，另外台塑集團總裁王文淵可能還會再加碼慰勉紅包。

由於在美中貿易戰的影響下，去年石化品市場行情一路下滑，「台塑四寶」去年前三季合計稅後純益1,098億元，比起前年同期大賺2,068億元幾乎腰斬。台塑集團今天暫訂發放每人4.94個月的年終獎金，雖然比起去年的5.83個月縮水，但遠低於獲利的縮水幅度，公司展現十足誠意，工會代表都表示非常開心。

台塑集團總管理處總經理林善志今天率隊南下麥寮，與台塑四寶工會代表溝通年終獎金，由於今年是潤年，農曆春節時間較早，為加速年終獎金發放作業，台塑集團總管理處今天搶先發布初步結算的獲利成績，四寶去年平均每股稅前盈餘為4.84元。

台塑集團去年9月底剛完成五年一次的年終獎金檢討協商，今年是台塑年終獎金首度採取新制，以當年度四寶平均每股稅前盈餘4.1元、對應到年終獎金為4.5個月為基準，之後每股獲利每增減1元，年終獎金跟著增減0.6個月。按照公式推算，台塑集團員工今年每人約可領到4.94個月本薪的年終獎金。

接著，工會代表暫訂本周五將北上，與台塑集團總裁王文淵會面，由王文淵正式拍板年終獎金的發放，屆時王文淵有可能再加碼慰勉紅包，王文淵去年是加發每人1.5萬元的紅包。