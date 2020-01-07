農曆年前年終獎金陸續入袋 百貨各出奇招吸客搶商機

農曆春節的腳步愈來愈近，隨著年終獎金陸續入袋，即將進入一年中最大的消費旺季，迎戰過節商機，各百貨提前搭配冬換季折扣活動，展開新春優惠，商品全面5折起，不論是居家除舊佈新、犒賞自己、添購新裝、享受團聚美食或選購走春禮品，消費人潮將陸續湧現。

統一時代百貨瞄準年前即將展開的寒假親子出遊高峰期，與樂高聯手舉辦「樂高送玩迎鼠年」，搶攻親子客群。新光三越則獨家與迪士尼合作，推出「2020鼠於你期間限定店」，提供眾多應景的鼠年限定商品。另，SOGO百貨則是以超人氣的法國鍋具LE CREUSET特賣會迎戰，並加碼下殺1.8折起的內衣和童裝優惠活動。

統一時代表示，隨著寒假即將展開，今年特別與樂高聯手出擊，舉辦「樂高送玩迎鼠年」，全力搶攻親子客群，自即日起至1月22日在2F夢廣場、B2樓層快閃登場，並獨家曝光全球唯一樂高版的十二生肖賽跑場景，也將明年全新最具年節氛圍的「新春廟會」盒組30倍等比例放大。此外，也於統一時代百貨獨家販售亞洲新年「舞獅」盒組。

新光三越台北南西店則以「2020迪士尼-鼠於你期間限定店」搶人潮，自即日起至2月9日在三館1F戶外區盛大登場，且一館及三館館內外都能看到鼠於你的春節佈置，還有米奇米妮拜年的可愛身影，吸引不少人潮前往打卡，吸客策略奏效。

此外，新光三越還特別推出「米奇米妮款限定新春福袋」，福袋內容包括：RIDGE香薰機、BOTANICA擴香器組、米奇系列藍芽耳機及泡泡歐蕾小夜燈收納盒1入組等，福袋最高價值超過5,000元，超值價只要999元，還有許多隱藏版好禮。

遠東SOGO百貨則以特賣會迎戰，自今（7）日起至1月14日於忠孝館12樓活動會館舉辦風靡全球的鑄鐵鍋品牌LE CREUSET特賣，多款鑄鐵鍋、餐瓷、不鏽鋼不沾鍋，矽膠料理器具等一應俱全，現場逾千樣商品全面3折起。因應年節，預估又以紅、粉紅、橘、雪紡粉最受歡迎。