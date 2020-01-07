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自由行夯！雄獅搶一日遊商機 目標打造50條當地遊路線

2020-01-07 11:19經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

自由行近年逐漸成為出國旅遊的主流，占比高達7成，雄獅（2731）自2005年開始販售海外交通票券，近年來陸續針對民眾熱愛的日本、東南亞等地推出樂園、景點門票，進而規劃當地一日、二日遊程，每年營業額均以倍數穩定成長，顯見自由行興盛銳不可擋。看好此趨勢，雄獅表示，將積極整合海內外觀光資源，打造50條以上兼具價格競爭力及品質保障的當地遊路線。

雄獅旅遊產業研究中心今日發布國人海外票券排行榜，前3名分別為東京迪士尼樂園門票、上海迪士尼樂園門票和JR西日本關空特快列車HARUKA車票，前10名中，東京、上海、香港迪士尼門票分別上榜，日本JR交通票券也有3名，10名裡面光是日本的票券就占了8名。

雄獅表示，不少自由行的旅客到目的地後，為了豐富遊程，除了購買交通、景點門票外，因交通不便、語言障礙，或是自行前往耗費成本過高，也會轉而購買一日體驗行程。

雄獅目前在全球共有100個實體服務據點，包括24小時門市、複合式人文空間，橫跨兩岸三地、東北亞、東南亞、美洲、歐洲和澳洲，以及網站、APP、LINE官方帳號等多元數位服務平台，未來將積極整合海內外觀光資源，擴大當地遊路線的相關產品。

雄獅表示，目前針對備受台人喜愛、出國次數最高的日本及東南亞地區，推出3至4個精選行程，包括泰國曼谷古文明一日遊，附中文導遊，只要550元起，或是體驗經典丹能莎朵、安帕瓦雙水上市場，並享受河畔餐廳泰式風味晚餐，只要799元；另，走訪日本國山的富士山、河口湖一日遊，只要1,605元就能輕鬆遊走富士山，帶領遊客領略世界遺產。

雄獅東南亞上海迪士尼

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