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身分證戶籍寫「台北縣」不能投票？內政部嚴正澄清

2020-01-07 10:16經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

網傳縣市合併或升格，若未更換身分證投票當天將不能領選票，對此，內政部特別澄清，這是錯誤的訊息，依規定，因行政區域調整或縣市改制，國民身分證未全面換發前，仍屬有效。也就是說，不會因縣市合併或升格未換身分證，影響選舉權，在投票當日都可領取選票。

內政部嚴正聲明，身分證上戶籍地址若是寫台北縣、桃園縣、台中縣、台南縣、高雄縣的鄉親們，身分證都有效，可以領選票投票，不會因縣市合併或升格未換身分證，影響選舉權，提醒民眾別被錯誤訊息混淆。

另外，網友發現這次選舉的投票通知單在注意事項規定，持「舊式身分證」不得憑領選舉票，對此，內政部也解釋，這是指民國75年全面換發的第5代(男生土黃色、女生桃紅色背景)或更以前的身分證。

因此，今年1月11 日投票時，只要拿的是94年全面換發的第6代現行有效的身分證（淺紫淺咖啡漸層背景），就算戶籍地是縣市合併前的名稱，也不會影響投票權益。

內政部提醒，1月11日選舉一定要帶國民身分證，若找不到現在還來得及補辦，最遲在週五（10日）上班時間，攜帶戶口名簿或其他身分證明文件正本、印章、一張相片及200元規費，至任何一間戶政事務所申請國民身分證補發，當場就可補領到。

民眾不會因縣市合併或升格未換身分證，影響選舉權，在投票當日都可領取選票。圖／內政...
民眾不會因縣市合併或升格未換身分證，影響選舉權，在投票當日都可領取選票。圖／內政部提供
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身分證投票

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