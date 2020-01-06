德經辦處偕保時捷總裁訪台 共創電動車遠景

德國經濟辦事處代表林百科偕同台灣保時捷公司總裁Mathias Busse一行，今天拜會台南市長黃偉哲。雙方討論電動車的推展，以及與市府攜手共建電動車充電站的可能性。

林百科（Axel Limberg）與台灣保時捷公司（Porsche Taiwan）總裁馬賽亞斯．布瑟（MathiasBusse）等一行人今天拜會黃偉哲。黃偉哲表示，台南有得天獨厚的氣候條件，在太陽能等綠能產業皆有良好的發展；而德國不論是在電動車或是智慧交通系統的發展上都具有領導性地位。期盼未來雙方在綠能相關產業能開展更多合作，為永續發展共盡一份力。

林百科表示，德國經濟辦事處向來致力於推動台德的交流，而兩地在永續發展政策上的想法一致，相信在智慧交通、能源發展等方面能有更多的交流。電動車的推動是友善環境中很重要的一環，目前台灣以電動摩托車為主，但現在正是推動電動四輪車的重要時刻，今日與保時捷公司一同前來，乃是希望就德國的發展經驗協助台灣能源轉型。

台灣保時捷公司今天也特別介紹最新推出的首部純電動四門跑車，這輛電動車從本體到製造過程，都是使用永續能源。Mathias Busse表示，非常清楚台南致力於推動城市的永續發展，因此相當樂意進一步在台南開創電動車市場並投資充電基礎設施，也期待市府給予協助。

副市長許育典回應表示，綠能是台南市的重要發展政策之一，市府會盡力協助。他提及台南的沙崙智慧綠能科學城正積極發展自駕車、打造智慧運輸，歡迎辦事處與保時捷公司加入，一同促進永續發展。