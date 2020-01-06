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這家建商員工好幸福 年終獎金7.7個月

這家建商員工好幸福 年終金7.7個月

2020-01-06 19:44聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

皇苑建設今晚在漢來飯店舉辦尾牙宴，董事長郭敏能說，寧願自己省一點，要請員工感覺是在幸福產業中工作，當場宣布今年員工平均年獎金7.7個月，至少要讓員工領百萬元以上的年終獎金，高雄市立法委員黃昭順參選立委，也抽空到場致意，並祝皇苑建設業績蒸蒸日上，明年員工年終獎金衝到8個月以上。

郭敏能說，今年是皇苑建設29周年慶，感念父親，今年決定成立「皇苑樹荃慈善基金會」，台灣話有句「呷果子拜樹頭」，皇苑建設秉持取之於社會，用之於社會的心，未來基金的7成幫忙弱勢，3成從事社會服務，善盡企業社會責任。

郭敏能說，皇苑建設去年業績達32億元，是近五年最高，成長3成3。104年至108年銷售額分別為，5億、14億、22億、24億及32億，今年業績預計還會再成長2成，以這樣的銷售速度，皇苑的成屋將在明年就全部「Clean」。

郭敏能分析，分析去年價量齊揚的原因有三：

一、 韓流。自韓國瑜當選高雄市長以來，高雄房地產市場欣欣向榮，尤其是首購及首換，成屋賣不夠，現在市場6成以上是預售。總結去年高雄市房屋買賣移轉棟數為3萬7250棟，較去年3萬3263棟，增加11.9%，顯見市場對高雄有信心，外商、台商、台北客重回高雄房地產市場，使高雄市成為六都中房地產最活絡的地區。

二、 中美貿易戰，促使台商資金回流。根據經濟部預估，108年中美貿易戰引發的台商回流熱潮達7800億元，當這些實質投資資金進入台灣後，必然會進入金融市場、資本市場，進入房地產購買住家、商辦、廠辦的需求超乎預期。

三、 台灣在108年實施CRS（共同申報準則，又稱為全球版肥咖條款）。這紙全球追稅令讓富豪們的海外金融帳戶透明化，藏在海外的所得大部分都想回流，因為不動產並不在CRS查稅的範圍內，促使高資產的有錢人把房地產當多元配置的投資。

皇苑建設今晚在漢來飯店舉辦尾牙宴，董事長郭敏能宣布今年員工平均年獎金7.7個月。...
皇苑建設今晚在漢來飯店舉辦尾牙宴，董事長郭敏能宣布今年員工平均年獎金7.7個月。記者謝梅芬／攝影
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皇苑建設今晚在漢來飯店舉辦尾牙宴，董事長郭敏能說，寧願自己省一點，要請員工感覺是...
皇苑建設今晚在漢來飯店舉辦尾牙宴，董事長郭敏能說，寧願自己省一點，要請員工感覺是在幸福產業中工作，當場宣布今年員工平均年獎金7.7個月。記者謝梅芬／攝影
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