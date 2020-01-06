鮮活果汁去年營收 再創歷史新高

鮮活果汁-KY（1256）6日公告去年12月合併營收2.93億元，年增率21.7％；2019年全年合併營收達35.2億元，再創歷史新高，年增率9.2％；鮮活果汁表示，主要因今年過年提早，終端客戶於12月提前啟動拉貨動能。

鮮活果汁表示，12月主要成長動能，在於因應2020年農曆春節在1月下旬，終端客戶為迎接農曆春節的消費人潮，以及經銷商為配合物流作業，於12月提前啟動拉貨動能，帶動12月營收向上，為2.93億元，年增率21.7％。鮮活果汁6日股價收221元，下跌1元。

整體而言，中國大陸手搖茶飲市場方興未艾，餐飲消費市場點評、外送平台的推波助瀾，也讓有新式茶飲需求的世代，訴求手搖飲必須有多樣性產品需求成長，鮮活果汁憑藉少量多樣及客製化的訂製優勢，更採取與客戶共同研發、獨家供應的模式，推升2019全年營收35.20億元，續創新高，年增率9.22％。

鮮活果汁也指出，迎接中國大陸的「新式茶飲」需求，鮮活果汁董事長黃國晃日前接受本報專訪時表示，大家去飲料店，是為了一杯漂亮的飲料，還有飲料店的場景，店主就是直播主，成為年輕人文化與自我認同所形成的語言，手搖飲店成為次文化的傳播站，這也是目前大陸最流行的「新式茶飲」。

從另一個方面，飲料與飲料之間的聯名，也產生新結合，像是去年手搖飲店樂樂茶攜手飲料巨頭可口可樂與旗下雪碧各自推出聯名飲料新品，讓消費者眼睛一亮，發現原來也能這樣聯名；以鮮活來說，未來是否也有可能產生類似的聯名，比如讓個性飲品可結合電影的其他商品，或許也會出現飲料的巨變。

鮮活果汁表示，因公司具備全方位製造服務供應商優勢，與經銷商及終端客戶緊密度高，更積極開發非果汁類飲品原料，展望2020年，公司看好健康趨勢需求，隨著新產能的逐步貢獻，營運可望正向發展。