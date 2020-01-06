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松果2019維持強勁成長 今年將推四關鍵助燃點

2020-01-06 16:35經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

興櫃電商松果購物（6740）今（6）日公告12月營收3,333萬，年成長達101.5%；累計全年營收2.89億元，年增91.68%。松果表示，營收成長主要受惠雙12檔期透過數據及消費行為有效掌握話題及季節性商品力，再搭配全面AI個人化推薦帶動轉換率的提升，成為躍進兩大關鍵策略布局，並瞄準促購、攬新持續推升聖誕及尾牙等年末採購大宗需求，為12月帶來強勁挹注。

松果總經理吳佩雯表示，松果12月表現再創下兩個新里程，不僅交易額首度單月突破2億元大關，營收也再衝歷史新高，單月越過3千萬門檻，2019年是松果不斷創造奇蹟的一年，除了順利在成立三年半就登錄興櫃市場外，成立Data Team活化數據並結合科技營運成為推動成長的強勁武器，周周打造帶路雞策略創造「買不完的生活好物」也有效帶動來客成長，讓2019年成果豐碩。

此外，吳佩雯也說，推出吉祥物阿松逐步建立品牌意象思維，透過不斷優化友善消費體驗及搶佔滑世代版面，成功推進APP下載數突破240萬，掌握市場趨勢及核心優勢關鍵布局，為松果寫下一張亮麗成績單。

展望2020年，松果董事長郭家齊強調期望建構一個「以人為本的智慧電商」核心概念，「AI（Artificial Intelligence，簡稱AI）的運用在近幾年的確帶來盛行及成效，但我更相信在商務應用中實現IA（Intelligence Augmentation，簡稱IA）思維更貼近實際需求，也就是我們應該朝著人機協同的最佳化邁進，打造一個具溫度感的電商平台。」

新的年度，松果將面對更高基期的挑戰。郭家齊表示，將推動四個關鍵助燃點，期望松果這艘火箭再向上衝刺，包括目標衝破百萬SKU數、仰賴數據為溝通基準提升平台運營工具、善用集客式行銷（Inbound Marketing）、看準AI＋5G應用打造更具溫度的個人化消費歷程等，目標讓每個消費接觸點都朝個人化推進，打造一個最貼近需求的電商服務。

松果購物董事長郭家齊（左）及總經理吳佩雯。圖／松果提供
松果購物董事長郭家齊（左）及總經理吳佩雯。圖／松果提供
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電商營收興櫃

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