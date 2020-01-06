遠航延後發薪 有港商投資本周資金會到

遠東航空今（6）日是否如期發薪，成為各界關注其資金是否充足、能否繼續維持公司運作的指標，據遠航內部資料顯示，董事長張綱維下午與各主管開會，表示原定今日要發放的12月薪資需延後，但公司正與國內知名財力雄厚企業主位於香港的境外投資公司磋商投資合約細節，並保障員工工作權及薪資，預定於本周內將可完成。據悉，有意投資的業者，是「香港國采物聯有限公司」。

據指出，張綱為發出一封致遠航全體員工的信件，內容如下：

首先感謝各位同仁自公司於去年12月13日以來，在公司財務困難情況下仍堅守崗位，每日準時到班以維持公司正常運作。

因集團及張董個人資産與投資部分受到合庫銀行查封，致公司資金受嚴重影警，原訂今日發放12月之薪資，故不得已須延後給薪，造成員工不便，尚請見諒。

本公司正與國內知名財力雄厚企業主位於香港的境外投資公司磋商投資合約細節，並保障員工工作權及薪資，預定於本周內將可完成。投資人已明確表達投資意願，亦肯定本公司同仁堅守工作崗位為復航持績準備的努力，目前只待變方議定合約内客據以執行，並承諾將於近期代墊薪資，以保障員工應有權益，安定士氣。

公司未來前途仍充滿樂觀，由衷感謝各位的不離不棄，為遠航復航持續做好準備，相信在新的經營團隊進駐下，持續強化飛安、提升服務品質，重拾主管機關及消費者對遠航的信心與信賴，期待與各位共同打拼，讓遠航開春喜迎高飛，業績蒸蒸日上。

遠東航空股份有限公司

2020年01月06日