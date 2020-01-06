今年來台旅客1,184萬人次 新南向成長率不如日韓

交通部觀光局今（6）日表示，依據入境統計數據顯示，2019年全年來台旅客約1,184萬人次，較2018年的1,107萬人次成長7%，再創紀錄，其中日韓成長幅度大，而蔡政府大力衝刺的新南向市場，淨成長6%，遠不如日韓。

據統計，去年來台旅客陸客271萬人次，較2018年的270萬人次，微幅成長0.5%，成長幅度之低的主因，是去年8月1日起陸方暫停自由行旅客申請來台證件，9月1日起再縮減陸客團五成，若非前八個月來台陸客大爆發，去年陸客人數恐將再度出現負成長。

在非陸客部分，則有近914萬人次，較2018年的837萬人次成長9%，其中又以日本市場在2019年12月9日首度破200萬人次大關，突破觀光局長周永暉三年前就矢言要破200萬卻始終未能打破的「200萬魔咒」，去年日韓市場均同步再創新高，成長率分別約為一至二成，但新南向18國成長幅度約6%。

觀光局說，綜觀過去一年，整體來台旅客約增加77萬人次，在世界各國競爭激烈的觀光市場環境，台灣穩定爭取更多樣客源，朝「增加國際行銷管道、加強重要潛力客源設點深耕」及「擴大跨國跨域跨業合作、提升台灣觀光國際競爭力」兩大方向積極布局。觀光局未來施政重點如下：

一、在國際宣傳及設點深耕部分：台灣提供不同特定主題獎助推升業者送客意願，例如包機獎助，2019年第4季推升日韓飛花蓮包機共38班次；另韓國江原、日本松山開出新直航台灣航班；2019年更透過新設兩個駐外辦事處（胡志明市及倫敦）及五個台灣旅遊服務處（莫斯科、雅加達、紐西蘭奧克蘭、雪梨、溫哥華），推升當地對台灣觀光旅遊印象及協助當地業者販售台灣旅遊產品。