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評／為何又摔一架全新黑鷹直升機 讓國家痛失將士英才？

今年來台旅客1,184萬人次 新南向成長率不如日韓

2020-01-06 12:57經濟日報 記者楊文琪／即時報導

交通部觀光局今（6）日表示，依據入境統計數據顯示，2019年全年來台旅客約1,184萬人次，較2018年的1,107萬人次成長7%，再創紀錄，其中日韓成長幅度大，而蔡政府大力衝刺的新南向市場，淨成長6%，遠不如日韓。

據統計，去年來台旅客陸客271萬人次，較2018年的270萬人次，微幅成長0.5%，成長幅度之低的主因，是去年8月1日起陸方暫停自由行旅客申請來台證件，9月1日起再縮減陸客團五成，若非前八個月來台陸客大爆發，去年陸客人數恐將再度出現負成長。

在非陸客部分，則有近914萬人次，較2018年的837萬人次成長9%，其中又以日本市場在2019年12月9日首度破200萬人次大關，突破觀光局長周永暉三年前就矢言要破200萬卻始終未能打破的「200萬魔咒」，去年日韓市場均同步再創新高，成長率分別約為一至二成，但新南向18國成長幅度約6%。

觀光局說，綜觀過去一年，整體來台旅客約增加77萬人次，在世界各國競爭激烈的觀光市場環境，台灣穩定爭取更多樣客源，朝「增加國際行銷管道、加強重要潛力客源設點深耕」及「擴大跨國跨域跨業合作、提升台灣觀光國際競爭力」兩大方向積極布局。觀光局未來施政重點如下：

一、在國際宣傳及設點深耕部分：台灣提供不同特定主題獎助推升業者送客意願，例如包機獎助，2019年第4季推升日韓飛花蓮包機共38班次；另韓國江原、日本松山開出新直航台灣航班；2019年更透過新設兩個駐外辦事處（胡志明市及倫敦）及五個台灣旅遊服務處（莫斯科、雅加達、紐西蘭奧克蘭、雪梨、溫哥華），推升當地對台灣觀光旅遊印象及協助當地業者販售台灣旅遊產品。

二、在擴大跨國跨域跨業合作方面：活絡雙邊觀光交流，在台日、台韓觀光雙邊合作會議結合旅遊展銷會，加速觀光經驗交流也加強彼此送客能量；結合學術研究力量與高雄餐大、高雄科大、海洋大學等三校簽訂郵輪研究合作計畫及成立臺灣郵輪研究發展中心，並持續透過亞洲郵輪聯盟（ACC）擴大在全球及亞洲市場宣傳；國內部分則整合提升台灣觀光資源多樣豐富性，分與國家表演藝術中心、鐵道及山岳森林單位、修學旅行教育、會展獎勵旅遊、郵輪公司與港埠管理等單位成立跨域合作平台，進行資源觀光化及宣傳國際化，提供國際旅客更多元來台旅遊的選擇。

交通部觀光局今（6）日表示，依據入境統計數據顯示，2019年全年來台旅客約1,1...
交通部觀光局今（6）日表示，依據入境統計數據顯示，2019年全年來台旅客約1,184萬人次，較2018年的1,107萬人次成長7%，再創紀錄。　檔案照片
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