蘇花改今通車 晶華、遠雄來受惠

蘇花改今（6）日通車，市場預期有助帶動花蓮觀光業者發展，飯店股中包括晶華（2707）旗下的太魯閣晶英和花蓮捷絲旅，以及遠雄來（2712）旗下的花蓮遠雄悅來大飯店皆可望受惠。

遠雄悅來大飯店總經理劉惠美表示，配合蘇花改全線完成，大台北地區抵達花蓮將節省1小時左右，大幅提升旅客自駕意願，看好將帶動飯店住房率三成的業績。遠雄悅來大飯店去年第一季住房率約五成，今年第一季在蘇花改通車帶動下，預期住房率目標上看八成，同時也將帶動同集團的花蓮遠雄海洋公園入園人次也可望有三至五成的成長。花蓮遠雄海洋公園入園人次去年遊園人次為40萬人。

遠雄來表示，若以當初雪隧通車後對宜蘭觀光的帶動經驗來看，預期蘇花改通車後，花蓮觀光人數將可從一年900萬人次成長到1,300萬人次。看準這波花蓮觀光熱潮，將帶動三天兩夜花蓮小旅行的住宿需求，遠雄悅來大飯店也順勢推出相關住房專案，包括買1送1專案首度限量開放周末入住不加價，打造周末造訪花蓮的住宿專案首選；若是4人團體出遊，平日可選擇限量閃購專案。

花蓮捷絲旅表示，入住的房客中有八成是開車前來，因此看好蘇花改通車後，對飯店住房率提升的帶動。尤其花蓮觀光業自前年地震後即不是很理想，預期在通車帶動下，1、2月住房率將突破七成。捷絲旅花蓮中正館也針對國人自駕遊花蓮，推出「深旅花蓮 三天二夜」車主住宿專案，並特別推薦花蓮玉里天堂路、富興社區森林公園（鳳梨公園）及崇德海灣（佳豐定置漁場）等季節性景點。