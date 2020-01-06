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捷運東環段可行性研究 獲國發會審議通過

2020-01-06 11:50經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

台北市政府辦理的「捷運東環段可行性研究」今（6）日獲國家發展委員會審議通過，北市捷運局將儘速展開綜合規劃與環境影響評估相關作業。

東環段未來將與已核定的北環段、南環段以及將通車的環狀線第一階段形成完整的首都環型路網（一車直達），不僅能因應台北市東側廊帶未來發展需求，也透過捷運串聯既有軌道路網，達成發展大台北地區共榮之理念，大幅提高北部區域民眾行的品質與便利。

捷運局表示，台北市長柯文哲非常重視環狀路網的推動，並列為第一優先施政要項，於2018年7月成立首都環狀線推動小組，定期召開會議追蹤進度，另為因應臺北市都市發展重心東移，並配合港湖產業發展構想，依據「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定進行東環段可行性研究作業，完成後於2018年11月7日提報交通部審議，透過東環段捷運系統之建構，以大東區概念發展，以港湖為中心，發展優勢產業，及發揮產業群聚效益，串連大直-休閒娛樂、信義-金融商業，並配合內科2.0發展計畫，使地區機能相互支援，增進產業發展綜效。未來東環段將串聯文湖線、松山線、板南線及信義線，並與已核定的環狀線北環段及南環段銜接，提供更多元、更便捷的轉乘服務，讓台北捷運路網更省時、更省錢及更便利。

捷運局說，捷運東環段全線採地下型式核定，路線全長約13.12公里，共設時座地下車站及一座地下機廠。路線規劃起自環狀線北環段劍南路站後，經敬業三路、沿樂群二路轉進瑞光路，於瑞光公宅後，西轉進陽光街321巷公園綠地，通過國1後進入舊宗路，經成美橋、南港路至松山線松山站（松山車站)，後經松山路行經板南線永春站、沿松德路後轉松德路168巷，轉至松仁路抵達信義線象山站，再續往南行進入山岳隧道，經過國3甲萬芳交流道後穿越景美溪至文湖線動物園站與環狀線南環段銜接。

捷運局強調，近50公里的完整首都環型路網，旅客可一車直達，並串聯臺北都會區所有的16條，包括高鐵、台鐵、都會捷運及輕軌的軌道路線，整合各種運具無縫銜接轉乘，可有效提高公共運輸系統之可及性與機動性，大幅縮短各區域旅次時間，除了將台北都會區的重要發展區緊密連結外，並提供北北基桃，北部區域發展的重要交通骨幹路網，帶動區域產業與環境均衡持續發展，更可將世界一流的臺北都會區捷運系統路網，作為台北TOD（大眾運輸發展導向）政策的基礎，發展周圍區域生活機能的都市計畫，集合商辦、住宅、文化、教育、大眾運輸，營造友善的人行環境；未來從捷運站出發，只要走路或是騎單車，就可以享受多元多樣的食衣住行育樂，成功將軌道路網帶領到支持環境永續發展的境界。

台北市政府辦理的「捷運東環段可行性研究」今（6）日獲國家發展委員會審議通過，北市...
台北市政府辦理的「捷運東環段可行性研究」今（6）日獲國家發展委員會審議通過，北市捷運局將儘速展開綜合規劃與環境影響評估相關作業。　圖／北市捷運局提供
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