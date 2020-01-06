日商ISUZU環保商用車生產基地落腳台中 投資金額破百億

看好台中工商業及各項投資持續成長，日本五十鈴汽車株式會社(ISUZU)拓展海外版圖，將在台中設立日本境外第一座環保商用車生產基地，台中市政府經過半年洽談，雙方今(6)日簽署投資策略合作協議書，初估總投資金額將破百億，至少創造200個高端工作機會。

日方表示，最快會在2021年投產，未來也將在台中設置研發與產學中心。

今天的簽約儀式，由ISUZU海外營業第三部部長合田和生，與台中市經發局長張峯源主持，在市府副秘書長朱康震見證下，雙方簽署投資策略合作協議書。

ISUZU為日本歷史最悠久的卡車製造商，主要生產重型、中型、輕型卡車、公共汽車及汽車發動機，產品銷往全球120個國家和地區，不僅在商用車市場拿下多個市占第一，更蟬聯香港30多年市占冠軍。

ISUZU看中台中絕佳地理位置，具備一日往返南北優勢，台中更是台灣機械產業重鎮，匯聚環保商用車材料技術及關鍵零組件廠商，在市府積極招商引資，以及經發局長張峯源多次洽談下，最終拍板在台中設廠，作為海外發展基地。

張峯源表示，2013年ISUZU在台中外埔設置全台唯一的組裝廠，接下來更將在台中設立日本境外第一座環保商用車生產基地，與市長盧秀燕致力打擊空汙理念一致，相信有助於帶動空品改善。

合田部長強調，台灣是拓展海外版圖非常重要的伙伴，ISUZU有台中這麼大的腹地，可以建造自己品牌的工廠，他感到非常光榮，希望建廠不僅促進地方經濟，也能在此深耕ISUZU品牌。

張峯源感謝ISUZU將台中做為投資首選的基地，表示未來市府將提供單一窗口服務，配合ISUZU投資建廠時程，垂直整合中央及市府內部相關單位，簡化、加速投資流程，提供土地、水電、道路、周邊環境基礎建設等行政協助，攜手打造環保商用車產業鏈，提升台中產業聚落能量。

張峯源也說，盧市長上任後積極拚經濟，市府去年10月就積極與ISUZU接觸，終於達成階段共識，簽署合作同意書。而除了ISUZU百億投資案，據經濟部去年12月資料顯示，全台278家廠商、投資額8,332億元，台中就占了75家、投資額1,560億元，占六都的35%，顯見投資人對台中投資環境及未來發展深具信心。