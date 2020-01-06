華航宣布 6月23日起新闢泰國清邁航線

華航（2610）看好東南亞旅遊市場，不只這樣，根據波音公司預測，未來20年內亞洲區間內的空中交通流量，將占整個東北亞七成以上的客運總量；華航提前布局，繼3月將首航宿霧，6月23日起，再闢每周4班直飛清邁。

繼長榮航開闢台北（桃園）-清邁航線，一直載客率相當好。華航今（6）日也宣布，6月23日起，將開闢台北(桃園)-清邁航線，預計以738機型執飛，共提供158個座位，預計每周二、三、五、六出發，上午7:30 台北起飛，當地時間10:20抵達，回程上午11:20 起飛，台北時間16:35抵達。

新年度華航大動作擴大東南亞市場布局，主要是看好東協市場發展，長期商務客、觀光客的增加，由於清邁為泰國第二大城，至今仍保留許多文化遺產與寺廟，又有「藝術建築寶殿」之美稱，除漫步古城體驗蘭納 (Lanna) 王國興盛外，泰北傳統美食、叢林滑翔探險、豐富的自然景觀及四季宜人的氣候更是各國旅客的度假首選。