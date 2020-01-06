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日本知名汽車製造商五十鈴 敲定在台中投資百億設廠

2020-01-06 11:04聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市政府上午與日本五十鈴汽車公司（ISUZU）簽訂合作協議書，敲定五十鈴公司明年將在台中設立生產線，生產綠能環保汽車，對帶動中部汽車零組件、工具機產業和就業都是一項好消息。

簽約儀式上午在台中市政府舉辦，由經濟發展局長張峯源與五十鈴汽車株式會社海外部三部部長合田和生簽下合作協議書。因為以往林佳龍主政時代，台中市府曾發生簽訂「海水採礦」意向書的爭議事件，因此台中市府並未為此簽約舉辦公開儀式，而是低調辦理。

但是張峯源說，合作協議書已超越意向書，雙方的合作更為具體，且五十鈴從10月至今看過數處市府提供的土地後，已選中設廠土地，預計明年下半年就可以投資設廠。

張峯源也指出，五十鈴汽車公司從買地、引進設備和招聘員工，未來預計總投資金額達百億元，生產具環保功能的綠能載具，而中彰地區本就有成熟、豐富的汽車車燈、端子、馬達等汽車零組件供應商，以及與汽車產業緊密連接的工具機產業，這項產業的投資，對台中是一項重要的招商利多。

張峯源也特別提及，此投資案能得以順利成功，得利於在汽車產業有人脈的市府副秘書長朱康震，他不但連繫與牽線有功，也是其中的關鍵因素。

台中市經濟發展局長張峯源（左）與五十鈴汽車株式會社海外部三部部長合田和生簽下合作...
台中市經濟發展局長張峯源（左）與五十鈴汽車株式會社海外部三部部長合田和生簽下合作協議書，合田和生並贈送紀念品給張峯源。圖／台中市政府提供
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台中市經濟發展局長張峯源（左二）與五十鈴汽車株式會社海外部三部部長合田和生（右二...
台中市經濟發展局長張峯源（左二）與五十鈴汽車株式會社海外部三部部長合田和生（右二）簽下合作協議書，中為連繫與牽線有功的副秘書長朱康震。圖／台中市政府提供
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