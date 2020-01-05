北捷環狀線第一階段履勘 交通部提六項改善事項

交通部表示，今（5）日完成台北捷運環狀線第一階段履勘作業，履勘小組提出包括「營運前須改善事項」、「一般注意改善事項」、「後續建議改善事項」等21項需改善事項，其中「營運前須改善事項」仍須由台北市政府完成改善、報交通部核准後，由台北市與新北市政府會商決定通車日期。

交通部表示，本次履勘小組分成土建、機電及營運三組進行履勘作業，在分組討論後，最後在總結會議確認履勘結論，其中「營運前須改善事項」有六項、「一般注意改善事項」有九項、「後續建議改善事項」有六項。

交通部指出，在本次履勘過程中，模擬演練為尖峰時段14部列車線上運轉，行控電腦發生當機，熱備援系統自動切換後，列車離開景安站發生牽引動力故障，進行救援列車8車聯結及旅客疏散。

交通部表示，模擬演練電腦當機系統切換順利完成，但進行列車8車聯結時，雖完成列車聯結，但救援列車無法推動前方故障列車，北捷也馬上依標準作業程序，啟動同軌列車救援作業。後續8車聯結卻推不動原因應全面檢視，已列入「營運前須改善事項」，請北市府捷運局改善。

根據交通部提供的資料指出，本次履勘的六項「營運前須改善事項」，包括第一，緊急模擬演練，8 車聯結成功後，故障列車產生緊急把手作動警訊(EED alarm)，造成列車剎車無法釋放，致無法推拉救援，應檢討原因並全面檢視改善。

第二，為101 車環型軸承及螺栓生鏽，應改善；第三，板橋站平面站外轉乘指標不足、新站路地下道往環狀線通道無明顯轉乘指標、板橋站電梯B2層往地下道壁面指標張貼位置不妥，應改善。

第四，景安站月台空調箱側面有污漬，應改善；第五，十四張站至大坪林站軌道步道上，有兩處塑膠管凸出物，應改善；第六，新北產業園區站月台端點作業門上有導線外露，應改善。

交通部說明，本次履勘範圍為北捷環狀線第一階段大坪林站至新北產業園區站，全線長約15.4公里，共14座車站及一座機廠。

交通部指出，本計畫完工、啟用後，可節省新店至新莊旅行時間，並可與松山新店線大坪林站、安坑輕軌十四張站(興建中)、新蘆線景安站、萬大中和樹林線中和站(興建中)、板南線及台鐵、高鐵板橋站、新蘆線頭前庄站及機場捷運新北產業園區站等銜接轉乘。