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中鋼總部大樓夜間僅開啟白色LED 為黑鷹墜機事件哀悼

2020-01-05 11:13經濟日報 記者林政鋒／高雄即時報導

承載13名我軍高階將領的黑鷹直升機日前驚傳墜機，震驚全國，相關單位獲報後第一時間趕往搜救，但仍釀成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難的悲劇。

中鋼員工感佩國軍保家衛國的情操，接連向公司反映希望能表達哀思與敬意。中鋼總部大樓的夜間帷幕牆近二天僅開啟白色LED，為逝世的總長將士們獻上最大的敬意。

中鋼主管說，黑鷹墜機事件舉國哀悼，隨著媒體報導，國人了解參謀總長沈一鳴的執行大漠計畫，以及圓融地待人處事方式和治軍能力等事蹟，另外在墜毀現場曹進平中將冷靜指揮的表現，也都給予高度評價。

中鋼集團全員致上最大敬意。

中鋼總部大樓夜間帷幕牆近二天僅開啟白色LED，黑鷹墜機事件哀悼，並為逝世的總長將...
中鋼總部大樓夜間帷幕牆近二天僅開啟白色LED，黑鷹墜機事件哀悼，並為逝世的總長將士們獻上最大的敬意。圖／中鋼提供
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中鋼總部大樓夜間帷幕牆近二天僅開啟白色LED，黑鷹墜機事件哀悼，並為逝世的總長將...
中鋼總部大樓夜間帷幕牆近二天僅開啟白色LED，黑鷹墜機事件哀悼，並為逝世的總長將士們獻上最大的敬意。圖／中鋼提供
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中鋼直升機國軍

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