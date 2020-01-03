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國軍史上最高階將領殉職 黑鷹事故原因勿妄加揣測

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春節年貨商品買氣熱 網購業者喜迎商機

2020-01-03 19:59經濟日報 記者曾宛琳邱力行／即時報導

隨著農曆鼠年即將到來，各家業者樂看龐大的送禮市場，陸續搶攻年節商機，網購業者指出，年貨及伴手禮買氣近期都明顯攀升，伴手禮近一周買氣成長超過近1.4倍，年菜部分來看，近一個月的預購銷量，就已經大幅成長超過13倍。

伴手禮買氣網購

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