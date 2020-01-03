長榮航連七年獲選全球最安全航空公司 名列第三

全球最安全航空公司排行榜出爐，長榮航（2618）連續七年入榜，今年名列第三，僅次於澳洲航空與紐西蘭航空。

知名國際航空專業評鑑網站AirlineRatings昨天公布2020年最新飛航安全評比結果，長榮航連續七年入列全球前20大最安全航空公司排行榜，今年名列第三。

第一、二名分別為澳洲航空與紐西蘭航空，其他入選的還包括阿提哈德航空、卡達航空、新加坡航空、阿聯酋航空、阿拉斯加航空、國泰航空等國際知名航空公司。

AirlineRatings.com指出，這20家最安全航空公司不斷以創新作法，引領飛航安全發展，並持續導入新世代航機，成為卓越的代名詞。

長榮航主管表示，長榮航空對於追求安全絕不妥協，無論在飛行、維修、客艙、地面作業及各個辦公處所，都有嚴格的安全紀律與標準，並徹底要求全體員工遵守落實。

AirlineRatings.com從2013年起開始進行「全球最安全航空公司」評比，以獨有的七顆星評選系統，針對全球405家航空公司進行飛安表現評分。評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，以及航空公司的飛安紀錄等標準進行初審，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，進行第二重嚴格評比，遴選出全球最安全航空公司。