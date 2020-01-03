長榮航連七年獲評選全球最安全航空公司 今年名列第三

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com昨（2）日公布最新飛航安全評比結果，長榮航空再度以優異的表現，連續七年榮登全球前20大（Top-20）最安全航空公司的行列，並獲得第三名的佳績。

今年第一、二名分別為澳洲航空、紐西蘭航空，其他入選的還包括阿提哈德航空、卡達航空、新加坡航空、阿聯酋航空、阿拉斯加航空、國泰航空等國際知名航空公司。

AirlineRatings.com指出，這20家最安全航空公司不斷以創新作法，引領飛航安全的發展，並持續導入新世代航機，他們已經成為卓越的代名詞。

長榮航空表示，捍衛飛航安全是航空公司全體員工的責任與使命，長榮航空無論在飛行、維修、客艙、地面作業及各個辦公處所，都有嚴格的安全紀律與標準，並會徹底要求全體員工遵守，落實長榮航空對於「追求安全、絕不妥協」的飛安要求。

AirlineRatings.com自2013年起，進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的七顆星評選系統給予全球405家航空公司飛安表現評分，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，以及航空公司的飛安紀錄等標準進行初審，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，進行第二重嚴格評比，遴選出全球最安全航空公司。