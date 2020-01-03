東元全力搶攻變頻器市場 今年目標超越去年

東元（1504）今（3）日舉行2020年新品發表會，董事長邱純枝、代理總經理連昭志等高層與會，介紹今年新品亮相。展望今年，邱純枝表示，家電面臨挑戰較多，歷經幾年整理，在變頻空調等產品找到好方向，將以提供高CP值、客製化產品競爭；馬達及自動化事業，則將著力四大成長方向，其中變頻器為一大重點，包括進攻中壓變頻器等；全年審慎樂觀，目標超越去年。

邱純枝指出，過去東元在中、高壓馬達，全球市占率前三，但中壓變頻器幾乎沒有名次，經由近幾年布局，現在產品線已備齊，「今年將是中壓變頻器發動攻擊的一年。」此外，今年也成立小組，擴大跟世界大廠進行代工或ODM營運模式合作；車用電機及永磁電機部分也針對兩岸商機開發，成立特工小組，今年也會較有具體成果。

此外，東元雖相當早進入東南亞市場，市占率位居領先，但邱純枝坦言，市場有越來越競爭的趨勢，過去東元所具備的先進者及價格優勢，明顯受到挑戰，今年在東南亞部分，會把管理高層做整理，透過引進具有未來性領導階層的變革，希望改變東元在東南亞市場的打法。

「市場遊戲規則改變，不能用過去的想法來打！」邱純枝指出，東南亞現在日本、韓國、歐美廠，都帶著先進技術進駐，現在東元不能只賣便宜的馬達、變頻器等產品，也要帶解決方案進去，要逐漸把可以銷售解決方案的高層帶入，進到工廠提供解決方案，對長期鞏固跟客戶的關係或是擴大市占，皆為必要的打法。

家電事業部分，東元今年提出「以用戶生活為導向，以科技管理為後盾」兩大訴求，目標結合科技與生活，來滿足不同消費者的需要，提高客戶滿意度。東元家電事業部協理彭繼曾表示，家電事業市占和業績，要有雙位數成長，其中商用空調藉由新品，占比目標從去年15%拉升到25%；東南亞部分，去年印尼商用空調成長一倍以上，將鎖定大型客戶銷售，以拉抬市占率。