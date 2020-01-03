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磊山十年 號召公益團體讓愛傳遞

2020-01-03 13:33經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

磊山保經今（3）日表示，2020最夢幻的表演組合｢你、我、我們」聯合演出即將於明年1月18～19日二天在國父紀念館內齊聚一堂。因為「你」和「我」的相遇，所以「我們」可以一起為這世界帶來美好。

當公益遇上藝文，八個公益藝術團體帶來八種不同的藝文盛宴，邀您一起欣賞他們如何用藝術展現自我的生命力，希冀透過這次的演出可以傳遞人與人之間的連結與溫度，如同活動名稱：｢你、我、我們」，在一起，更美好。

磊山保險經紀人董事長李佳蓉表示，「帶狀公益」是永續參與公益的方法，除了捐款和物質的支持之外，長期關懷更是實踐的要點之最。

磊山保經支持公益，從2011年起固定舉辦「磊山公益月」，希冀透過長期不間斷地支持公益社福團體，邀請員工與客戶不定期關懷、訪視、支援，共同培養「給愛的能力」，讓愛的正能量持續循環流動，影響更多的人。

本次｢你、我、我們」的聯合演出的團體有：優人神鼓、親愛愛樂、孩子的書屋、台灣原聲童聲合唱團、南投仁愛兒少家園、台灣新巨輪服務協會、弘道老人福利基金會、青少年表演藝術聯盟等，都是磊山保經長期帶狀支持的公益團體。

磊山保經誠摯地邀請所有熱愛藝文關注公益的朋友，一起參與這份美好。

磊山保經音樂饗宴訊息。 圖／磊山保經提供
磊山保經音樂饗宴訊息。 圖／磊山保經提供
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