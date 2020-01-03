宜蘭綠舞第二代接手打出新口碑 再推優惠方案

四維航（5608）多角化經營，宜蘭打造綠舞飯店由第二代藍心瑩擔任綠舞飯店執行長，耗資22億元飯店在她不斷的引入年輕人的創新思維，已經成功在宜蘭縣打造出新口碑，在網路上獲好評；搶攻寒假商機，再推出優惠的寒假方案，吸引更多觀光客回流。

四維航跨足飯店投資的綠舞飯店日式庭園主題飯店，提供一個能動、能靜環境很適合全家人入住的休閒、親子風，共有96間客房，還有全家族入住的VILLA共有10間，搶攻寒假商機，綠舞針對寒假推出一泊二食，搭秋冬補助最優惠暢遊日式園區、穿浴衣、品抹茶、午晚餐二擇一 一人最低2,873元起；另外，還有日式園區首推「密室逃脫」 萬坪戶外場地等你來挑戰等吸引年輕人目光。

迎接2020年寒假，今年安排好要去哪玩了嗎？位於宜蘭五結的綠舞觀光飯店推出「親子饗樂趣，一泊二食」寒假住房專案，於1月底前平日入住，搭配交通部觀光局「秋冬國旅補助」，一房最高可再省1,000元！讓您出門散心兼省荷包，盡享美好假期！

綠舞飯店指出，即日起至2020年3月31日，推出「親子饗樂趣，一泊二食」寒假住房專案，雙人客房最低7,390元、四人客房最低1.1萬元，最低下殺46折起，搭配秋冬遊補助再折抵1,000元，入住房客除享有豐盛早餐外，午餐或晚餐可依旅客需求二擇一。