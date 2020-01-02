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麗明營造通過ISO 19650建築資訊3D塑模(BIM)全範圍查證

2020-01-02 19:27經濟日報 記者宋健生／即時報導

國內知名營造廠麗明營造，去年通過bsi（英國標準協會）國際標準ISO 19650建築資訊3D塑模(BIM)全範圍查證，2日在2020年開工第一天舉行頒證儀式。

BIM國際標準ISO 19650是營建標準的發展重要里程碑，於2018年底開始適用於管理系統，BIM-ISO查證將成為營建發展的趨勢，是未來對外增強BIM實力與對內提升執行管理相當重要的根據。

麗明營造董事長吳春山表示，麗明引進及發展BIM非常早，至今已超過10年，無論設備與軟體系統建置，或人才引進與培育均不設限，時間與技術幾乎可說領先於業界。

尤其，2009年麗明承攬台中國家歌劇院這棟完全曲牆建築物，沒有一處是平的，以平立面圖根本無法表現全貌，便從施工規劃、施工圖、施工檢討到提供監造審查，全部都使用3D電腦模型，使得施工管理很直覺、快速且精準。

吳春山表示，BIM不僅是大家時常稱呼與認知用於建立建築模型而已，實際上它有其艱深的技術層面。

麗明所服務過業主的承攬工程裡，已經能夠從結構、裝修、景觀、機電各項目，甚至所有的假設工程，除了模型建置之外，還從事了數量計算、開挖、鷹架、模板、施工流程等工法分析、各種界面衝突檢討與整合、施工圖產出，和搭配VR、AR、UAV等運用，甚至可以移交讓業主繼續做為物業管理。

目前，麗明BIM中心也積極朝BIM技術深化發展。今天獲頒BIM國際標準ISO19650通過證書，與會單位包含英國標準協會、台灣營建研究院，都給予極高評價。

在此同時，麗明BIM中心全體人員，全數通過難度極高的BSI BIM專業經理人認證，也於今天頒證。麗明的BIM專業經理人認證，已占全國通過認證總人數的近三分之一，人才濟濟。

吳春山強調，面對將來更複雜更多元的設計作品、以及使用者更多的需求，麗明不僅能領先業界，以3D技術一一克服工程技術，也將為業主提供更具效率、更完整、更充分、更高階的服務。

麗明營造通過bsi(英國標準協會)國際標準ISO 19650建築資訊3D塑模(B...
麗明營造通過bsi(英國標準協會)國際標準ISO 19650建築資訊3D塑模(BIM)全範圍查證，今日舉行頒證儀式。記者宋健生/攝影
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