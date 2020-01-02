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百位台灣大車隊司機歲末送暖 帶特教孩童齊遊世界

2020-01-02 16:04經濟日報 記者楊文琪／即時報導

全台計程車總數已突破2.1萬輛的「台灣大車隊」，為滿足身心障礙學童探索廣闊世界的渴望，有一群愛心司機們，七年前自發性地組成公益社團-「樂活社」，每人每月捐出100元，在積極傳遞「一日志工」理念的努力下，歲末年終之際再度與新北市政府教育局溫馨主辦、新北市沙崙國民小學鼎力承辦「特教有愛．歡樂小人國」特教生家庭公益活動，約130位司機大哥、大姊們當日自願放下工作，熱心帶領102組特教生家庭前往小人國，感受遊樂園的奇幻魔力，寓教於樂幫助孩子們走出書本，擴展視野更與家人共譜珍貴回憶。

台灣大車隊樂活社有感於身心障礙學生受限於認知或行動能力，家中若無力解決交通及人力照顧問題，能接觸到的戶外學習場域較少，為提升新北市國小特教班3年級至6年級小朋友，於多元戶外情境中認知學習的機會，愛心司機們不但一早護送特教生家庭抵達小人國，更於園區內一路陪伴在身旁，引領孩子們環遊迷你世界，閱覽台灣各大藝術文化建築之美、以及歐美亞各國的名勝景點，現場小朋友驚喜聲連連，並在家人及司機們的貼心守護下，體驗暢玩園內有趣好玩的遊樂設施。

而本屆更有近15位輪椅特教生報名參加，無障礙計程車的愛心司機在接送時，也將孩子們的行動安全視為最重要的考量，司機將輪椅小心從後門斜坡板推入車廂後，並會確保人車繫上固定帶及安全帶，讓大人小孩安心享受出遊的乘車時光。

台灣大車隊樂活社社長吳友翔說，對於許多擁有行動不便、乘坐輪椅孩子的家庭來說，倘若無力解決交通及人力照顧問題，往往會降低提供孩子外出體驗學習的意願或機會，導致學齡孩童們平時移動範圍多侷限於學校與住家之間，然而每位孩子均與生俱來對廣大世界的好奇心，因此我們希望引導更多特教生小朋友走出學校課堂，幫助他們用行萬里路的精神，在增廣見聞中不斷擴展學習經驗，進而嶄露獨特的天賦能量，同時也在與親愛家人至戶外遊憩的過程中，增進家庭親子休閒互動。

讓每位可愛孩子與辛苦父母一起展顏，共度開心難忘的周末，是所有愛心司機的真心期盼，台灣大車隊樂活社因而每年舉辦兩次特教生家庭日活動，今年累積報名免費接送特教生家庭的志工社員人數並已突破千人。

台灣大車隊副董事長李瓊淑為感謝眾多愛心司機們的無私付出，也特別頒發感謝狀及榮譽勳章表示感謝，期待未來越來越多司機一同加入關懷照顧這些特殊孩子的行列，激發他們的自信心與學習潛力，從而在愛中快樂成長茁壯。

新北市教育局攜手台灣大車隊樂活社，百位司機歲末送暖，帶特教孩童齊遊世界。 圖／台...
新北市教育局攜手台灣大車隊樂活社，百位司機歲末送暖，帶特教孩童齊遊世界。 圖／台灣大車隊提供
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