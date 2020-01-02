北港媽祖鑾座駐駕 貿協年貨大展3日開展

一年一度的「世貿年貨大展暨禮品贈品展」將於1月3日至6日上午10時至18時在世貿一館熱鬧展出，共邀請超過350家廠商，650個攤位共襄盛舉。年貨展今日恭迎雲林北港朝天宮媽祖鑾座駐駕展場，由外貿協會董事長黃志芳及朝天宮董事長蔡咏鍀擔任主祭官，率貿協主管及信眾進行莊嚴的安座儀式，祈求世貿年貨展順利成功。

外貿協會秘書長葉明水表示，今年年貨展首次打造「優質好農專區」，精選來自全省28家青農、小農、農會與農企業使用29個攤位，參展商中近六成為青、小農，如：神農獎、百大青農、模範農民等。

本次展品特選國人年節愛吃具產銷履歷與自然農法的產品，包含有機茶葉 、咖啡、清酒、香菇、冷凍食品、鮮果等，讓大家在「農農年中，一起來好農專區選好味」。

本次特色產品如霧峰農會選用埔里甘甜泉水與益全香米共同釀造MIT清酒，「荔枝蜂蜜酒」、「初霧‧燒酎」都是布魯塞爾世界酒類評鑑金牌獎常勝軍；2017年十大神農獎得主的無農藥薑黃麵、應景的薑黃麻油雞更是讓大家吃健康顧口感；現場還有從新鮮羊奶、羊奶優格、羊奶貝果到新鮮無腥味羊肉的全方位羊產品，本次展品，國產的新鮮美味一應俱全。

葉明水表示，由於規模擴大，預估今年參觀人數上看30萬人，去年年貨大展締造9,000萬業績，今年有機會挑戰1.2億元。

為了迎接金鼠年，本屆年貨展還準備了「鼠來寶！大獎雙重抽」活動，天天抽SWITCH、氣炸鍋、4K電視、Dyson吸塵器、老協珍佛跳牆等萬元好禮，消費滿2020元還可抽千元禮盒。

為了搶攻親子市場，現場還舉辦第一屆寶寶新春運動會，包括新春經典爬行賽、寶寶抓糖好運旺、福氣搬搬樂等年味豐厚活動，還有年菜免費試吃送加菜金、不限金額消費送朝天宮加持鼠年紅包等。