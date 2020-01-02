親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

影／黑鷹失事首位求援 軍聞社女記者獲救了！直喊「好痛」

參謀總長沈一鳴罹難 遺體正由搜救人員背帶下山

12月車市掛牌45,925台 2019全年43.98萬台超出預估

2020-01-02 15:09經濟日報 記者邱馨儀／即時報導

12月總市場掛牌數更是有史以來單月同期的歷史新高。。 聯合報系資料照片／記者余承...
12月總市場掛牌數更是有史以來單月同期的歷史新高。。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
分享
台灣車市12月掛牌4.59萬輛，連續三個月爆量，2019年總計43萬9,800台，甚至超越和泰車已經上調的43.5萬台年度預估。12月總市場掛牌數更是有史以來單月同期的歷史新高。

主因農曆新年提前，已連續三個月單月超過4萬台，Toyota全年14.2萬台，創下歷史次高紀錄。

車市規模從去年年初的悲觀預期逐步好轉，原本龍頭車廠和泰車預估較前一年的43.5萬台少1萬台，到第4季時因為需求增溫，調高市場預估至43.5萬台，愈到年底需求愈旺，除了和泰車因供車增加、帶動銷售之外，連續三個月超過4萬台，全年掛牌數不只達到43.5萬台，更達到43萬9,800台，表現超出預期。

【中央社／台北2日電】

台灣車市去年表現超乎車商年初預估，全年新掛牌數達43萬9836輛、年增1.1%，其中，龍頭豐田（Toyota）受惠最大，全年銷量達14萬1891輛、年增17.5%。

車商去年初擔憂美中貿易戰對實體經濟可能帶來不小衝擊，加上舊換新貨物稅補助需求面恐減緩，對於全年車市普遍保守以對，不過消費者依舊換車不手軟，加上股市上12000點刺激消費意願，讓全年車市表現優於預期。

其中，車市去年12月更是拉出漂亮尾盤，單月新車掛牌量4萬5925輛月增12.8%、年增9.4%，本田（Honda）單月光是CR-V、HR-V兩款運動休旅車（SUV）就分別交出2259輛、1236輛，讓本田單月市占率達9.3%，打敗三菱（Mitsubishi）、日產（Nissan）站上第2，福特（Ford）、BMW也現年底交車潮，掛牌數年增超過2成。

綜觀去年台灣車市表現，豐田無疑是最大贏家，不但全年銷量超過14萬輛，成長率17.5%，也在前10大汽車品牌中數一數二，僅不如基期較低、且旗下車款Focus銷售爆發的福特，其餘主要品牌包括三菱、本田、馬自達（Mazda）、福斯（VW）、現代（Hyundai），全年銷量都出現衰退，其中馬自達衰退幅度更達35.2%，連在台灣市場表現一向強勢的賓士（Mercedes-Benz）去年銷量也僅小增0.3%，豐田的亮麗表現堪稱「一個品牌救車市」的寫照。

不過，進口車對台灣車市的威脅仍不容小覷，去年全年台灣進口車銷量20萬9949輛、市占率已達47.7%，且去年下半年市占率頻頻越過50%，其中豐田在神車RAV4的助陣下，全年銷量站上5萬輛、年增50.9%，旗下豪華品牌凌志（Lexus）也成長25.2%，兩大品牌市占率32.3%，相當於每3輛進口車就有1輛是豐田集團賣出，實力相當驚人。

車商表示，隨著美中即將在1月15日簽署第一階段貿易協議，美中貿易戰變數今年可望較為平緩，加上舊換新貨物稅補助今年是最後一年，可望催出最後觀望者的買氣，因此對於今年台灣車市表現審慎樂觀，估計今年台灣車市依舊可維持在44萬輛之上的水準，對車商而言，連續3年都將是好年。

和泰車車市

延伸閱讀

2019年車市拉尾盤 2020台灣市場看不到...

12月總車市銷售4.59萬台 單月同期歷史新...

會是RAV4的弟弟？Toyota汽車在美註冊...

惡劣環境專用！Toyota RAV4 Adv...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

石英元件急單湧入 台嘉碩春節趕工

2020-01-02 14:52

富邦媒 8大品項去年雙位數成長

2020-01-02 14:52

幸福水泥基隆住宅開發 Q3啟動

2020-01-02 14:51

帕金森藥在台開賣 挹注保瑞營運

2020-01-02 14:51

台泥進軍非洲 象牙海岸合建新廠

2020-01-02 14:51

上月車市創紀錄 歷年同期新高

2020-01-02 14:51

流感疫苗股 這兩檔最具概念

2020-01-02 13:48

全國電總經理林政勳：Digital City門市今年要達20家

2020-01-02 13:41

「台塑女婿」創業20年 方國強成華人圈高級訂製服教父

2020-01-02 13:04

12月總車市銷售4.59萬台 單月同期歷史新高

2020-01-02 12:40

連鎖效應／放下總部傲慢 看清店群價值

2020-01-02 03:45

創新平台／智慧醫療資訊系統 一線醫護好幫手

2020-01-02 03:45

名人書房／馬雲 讀一本書改變人生

2020-01-02 03:45

業務最前線／利他思維 行銷達陣

2020-01-02 03:45

電動機車夯 Gogoro掛牌倍增

2020-01-01 23:34

中鋼「精緻鋼元年」 助攻獲利

2020-01-01 23:30

花仙子 去年估賺半個股本

2020-01-01 23:28

機車汰舊換新補助商機 兵家必爭

2020-01-01 23:28

下游用鋼跟緊腳步 掌握利基

2020-01-01 23:26

營運不如預期 伯朗咖啡三個月收八店

2020-01-01 23:25

花仙子第二代王佳郁 成績耀眼

2020-01-01 23:25

一個鑽石鍋 花仙子打響名號

2020-01-01 23:24

包租代管社宅媒合破五千戶 今年續推第二期

2020-01-01 19:26

伯朗咖啡3個月關8家門市 勞動部：未收到大量解雇申請

2020-01-01 14:56

伯朗咖啡全台砍7店 業者：正常調整，也是轉型陣痛期

2020-01-01 13:56

盤點工業用地 彰濱工業區閒置土地最多

2020-01-01 13:44

人潮滾錢潮 超商雙雄跨年來客、業績翻倍成長

2020-01-01 13:27

南僑會長陳飛龍 要讓消費者體驗不同的烘焙魅力

2020-01-01 11:49

曙光專機！高空迎接2020第一道新年曙光

2020-01-01 10:41

點子農場／麥可路易士眼中的美國

2019-12-29 22:46

行銷最錢線／品牌故事四元素

2019-12-29 22:46

經濟選書／有效率的投資

2019-12-29 22:45

台股擂台Q4冠軍許豐祿 單季績效逾20％

2019-12-28 23:39

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18
看更多

熱門文章

快看郵箱！7-8月千萬獎還有人沒領 通知可能躺在垃圾信件裡

2020-01-01 17:28

科學園區擴建 首波鎖定三地

2020-01-02 01:53

銀行業賺大錢 但2020年信用卡權益又縮水了

2020-01-01 18:40

勞退基金大賺！ 平均每位勞工可望分配到3.36萬元

2020-01-02 10:51

2020年開紅盤 合庫銀行全員買合庫金股票加薪

2020-01-01 23:46

三星跳電意外 助漲記憶體

2020-01-02 02:20

電動機車夯 Gogoro掛牌倍增

2020-01-01 23:34

中鋼「精緻鋼元年」 助攻獲利

2020-01-01 23:30

新台幣早盤強彈逾1角 重新站上29字頭

2020-01-02 09:18

5G帶旺 PCB廠砸500億擴產

2020-01-02 02:20

鴻海愛心嘉年華卡司出爐 天后張惠妹、彭佳慧將現身

2020-01-01 17:39

DRAM產業景氣 撥雲見日

2020-01-02 02:20

全國年停跳電數破萬件 四成事故責任在台電自己

2020-01-01 18:16

PCB廠對戰紅色鏈 投資中高階製程

2020-01-02 02:21

年關近！無薪假3074人、大量解僱人數增 皆以製造業為最多

2020-01-02 12:34

公銀員工持股信託 三家壓軸

2020-01-01 23:35

證券型代幣交易所 今年上路

2020-01-01 23:19

三張千萬獎發票 兌換要快

2020-01-02 03:46

勞動基金去年前11個月大賺4,127億元 收益率升至10.32%

2020-01-02 10:18

花仙子 去年估賺半個股本

2020-01-01 23:28

立院指中興園區年虧上億 中科：去年營業額成長3倍

2020-01-01 21:52

大量解雇創7年新高 去年1-11月逾1.5萬人失業

2020-01-02 13:45

行動支付去年催出3兆刷卡額 可望創新高

2020-01-02 00:34

兆豐金、兆豐銀員工持股信託開跑 主管自提萬元響應

2020-01-01 23:29

三星華城廠跳電 牽動全球記憶體漲勢

2020-01-01 23:49

央行鼠年生肖套幣 1月14日正式開賣

2020-01-02 11:29

名家觀點／安啦…AI不會泡沫化！

2020-01-02 02:42

央行鼠年生肖套幣1800元 1月14日開賣

2020-01-02 10:22

名人書房／馬雲 讀一本書改變人生

2020-01-02 03:45

竹科「以軟扶硬」 籌設X基地

2020-01-01 23:33

境外資金匯回文件 不會做為查稅依據

2020-01-02 03:46

5G競標延燒到2020年 標金續飆逾870億天價

2020-01-02 12:53

包租代管社宅媒合破五千戶 今年續推第二期

2020-01-01 19:26

看好2020年台灣經濟 工商大老提醒穩中不忘謹慎

2020-01-01 19:39

舊車換新退稅 分公司也適用

2020-01-02 03:46

機車汰舊換新補助商機 兵家必爭

2020-01-01 23:28

信用卡回饋 留意權益縮水

2020-01-02 00:29

蘋果穿戴銷售熱 台廠吃補

2020-01-02 14:52

列報房地交易損失 稅局核定金額為準

2020-01-02 03:46

銀行改當擔保行 賺保證費

2020-01-01 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top