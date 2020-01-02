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黑鷹墜落！困在機艙 第一位勇敢發出求救訊息的是她

「台塑女婿」創業20年 方國強成華人圈高級訂製服教父

2020-01-02 13:04經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

法國傳統高級訂製工藝的傳承者-方國強，是王永慶小女兒王瑞容的夫婿，身為「台塑女婿」的他，12歲便已移居法國巴黎，自2000年回台定居成為台灣女婿後，看好台灣時尚界對高級訂製服的需求強勁，在台灣成立了同名品牌Khieng Atelier，為無數知名女星和名媛圓夢，讓她們無須出國即可享受世界頂級的品質，並在2015年延伸頂級珠寶設計，搭配客人量身訂製款的服飾，完美呈現出高品味、高質感的個人形象。

Khieng Atelier品牌成立即將邁入第20周年，如同人生中成年禮般的意義重大，方國強為自己，也為品牌，許下了一個20年的心願 ， 將推出有別以往的新藝術設計，以獨特的抽象思維，打造光（Light）、影（Reflection）及蕾絲（Lace）之間的契合新作品。

在美的視野，方國強用花苞再生的設計理念，甚至是亞特蘭提斯的海洋延伸藝術，勾勒出他對美的詮釋。每次在他的作品中都能讓人直接且感性的感受設計師要傳遞的新設計理念。

著實令人期待法式藝術家方國強的新品，呈現光影立體的一種美麗曲線，並在每個設計中融合法國正統的優雅質感與尊榮。

方國強早在2015年時已被華人市場譽為「高級訂製服教父」，亦是國內首位能同時提供服飾及珠寶頂級訂製服務的設計師。方國強表示，Haute Couture圓了客人的美夣；而Haute Joillerie由欣賞者直接感受作品寓意，更能將作品永續相傳。

 一路以來，方國強主導每一次的布花、蕾絲、色調、線條、立體感等設計與整合，了解每位客人的喜好，總是以獨特藝術家的想像力和畫筆，將華人的設計血液融在法式浪漫的設計思維中，激發出各式不同的獨家款式，不論是高級訂製服製作、珠寶新品、及企業制服等設計，皆因為親身接觸，掌握客人的心思，讓每位客人在關鍵時刻成為最亮眼的那顆星。

亦如方國強曾經所說的「因為懂你，值得你細緻品味」。

法國傳統高級訂製工藝的傳承者-方國強，是王永慶小女兒王瑞容的夫婿，身為「台塑女婿...
法國傳統高級訂製工藝的傳承者-方國強，是王永慶小女兒王瑞容的夫婿，身為「台塑女婿」的他，12歲便已移居法國巴黎，自2000年回台定居成為台灣女婿後，看好台灣時尚界對高級訂製服的需求強勁，在台灣成立了同名品牌Khieng Atelier，為無數知名女星和名媛圓夢。 圖／Khieng ATELIER提供
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方國強早在2015年時已被華人市場譽為「高級訂製服教父」，亦是國內首位能同時提供...
方國強早在2015年時已被華人市場譽為「高級訂製服教父」，亦是國內首位能同時提供服飾及珠寶頂級訂製服務的設計師。方國強表示，Haute Couture圓了客人的美夣；而Haute Joillerie由欣賞者直接感受作品寓意，更能將作品永續相傳。 圖／Khieng ATELIER提供
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法國珠寶

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