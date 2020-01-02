12月總車市銷售4.59萬台 單月同期歷史新高

國內車市12月銷售再傳捷報，12月總市場銷售台數達4.59萬台，創有史以來單月同期歷史新高；其中，和泰車代理的TOYOTA、LEXUS銷售12月銷售台數為1.41萬台；最特別是豪華車品牌Lexus全年銷售創下歷史新高，TOYOTA銷售也創下年度次高。

2019年全年銷售和泰車代理的雙品牌LEXUS、TOYOTA銷售台數穩居龍頭寶座外；中華車在商用車領域還是表現很出色，含MITSUBISHI銷售維持第二名；裕日車熱門車KICKS銷售還是強強滾，相關車款的銷售也表現很好，銷售排名第三。

12月的國內車市銷售再讓市場驚豔，12月總市場爆量達4萬5,925台，主因農曆新年提前，買車、換車的人潮也提前湧進，使得國內車市已連續三個月單月超過4萬台，其中，和泰車代理的雙品牌全年銷售達1.418萬台。

其中，和泰車代理的雙品牌當中，Toyota旗下的Altis、Rav4銷售一樣表現亮眼，Altis在12月銷售寫下3,547台，為12月新車款銷售排名第一，RAV4銷售台數為3,014台，退居第二，但銷售量都少見衝上3,000台；乘用車前五名TOYOTA佔三名，其中，第五名也是Yaris車款。

另外，和泰車代理的豪華車品牌Lexus則以NX、RX、UX、ES熱銷，均較去年比成長，年度創2.22萬台，創下Lexus銷售歷史新高。

和泰車代理的雙品牌TOYOTA及LEXUS今年銷售不斷傳佳音，RAV4及Alits兩款車的銷售持續衝高，和泰汽車新車效應顯著，前三季稅後淨利88.51億元、年增15.52%，EPS達16.20元，改寫同期新高紀錄，隨著12月銷售公布出爐，法人看好和泰車今年第四季的獲利表現。