12月總車市銷售4.59萬台 單月同期歷史新高
國內車市12月銷售再傳捷報，12月總市場銷售台數達4.59萬台，創有史以來單月同期歷史新高；其中，和泰車代理的TOYOTA、LEXUS銷售12月銷售台數為1.41萬台；最特別是豪華車品牌Lexus全年銷售創下歷史新高，TOYOTA銷售也創下年度次高。
2019年全年銷售和泰車代理的雙品牌LEXUS、TOYOTA銷售台數穩居龍頭寶座外；中華車在商用車領域還是表現很出色，含MITSUBISHI銷售維持第二名；裕日車熱門車KICKS銷售還是強強滾，相關車款的銷售也表現很好，銷售排名第三。
12月的國內車市銷售再讓市場驚豔，12月總市場爆量達4萬5,925台，主因農曆新年提前，買車、換車的人潮也提前湧進，使得國內車市已連續三個月單月超過4萬台，其中，和泰車代理的雙品牌全年銷售達1.418萬台。
其中，和泰車代理的雙品牌當中，Toyota旗下的Altis、Rav4銷售一樣表現亮眼，Altis在12月銷售寫下3,547台，為12月新車款銷售排名第一，RAV4銷售台數為3,014台，退居第二，但銷售量都少見衝上3,000台；乘用車前五名TOYOTA佔三名，其中，第五名也是Yaris車款。
另外，和泰車代理的豪華車品牌Lexus則以NX、RX、UX、ES熱銷，均較去年比成長，年度創2.22萬台，創下Lexus銷售歷史新高。
和泰車代理的雙品牌TOYOTA及LEXUS今年銷售不斷傳佳音，RAV4及Alits兩款車的銷售持續衝高，和泰汽車新車效應顯著，前三季稅後淨利88.51億元、年增15.52%，EPS達16.20元，改寫同期新高紀錄，隨著12月銷售公布出爐，法人看好和泰車今年第四季的獲利表現。
對於今年車市展望，和泰車總經理蘇純興估可維持43.5萬輛規模；裕隆集團旗下兩大公司裕日車及中華車總經理李振成及陳昭文同步看好今年車市，預估整體車市的銷售台數維持在43.2萬台，這將是連續三年維持43萬輛的水準，至於會不會更好，三家業者都表示，要觀察汽車汰舊換新政策的動向。
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