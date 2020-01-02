momo揭十大熱銷品 iPhone、dyson長銷、MUJI小白鞋爆紅

富邦媒（8454）旗下momo購物網公布「2019年十大熱銷商品」，自站內數百萬件商品、千萬筆訂單中，綜合銷量與銷售額等排名，評選今年入圍的十大風雲商品。

富邦媒表示，回顧2019年電商市場呈現多元消費樣貌，旗下3C、家電、日用、家居、食品、美妝、流行精品、保健休閒等八大品類皆保有雙位數的成長幅度。此外，消費者購買次數、交易訂單數、平均訂單金額也皆持正成長，顯見消費者黏著度持續攀升。

富邦媒表示，2019年熱銷商品包括年銷售超過破千萬包的「舒潔衛生紙」，以及雙11、雙12熱銷冠軍「Apple iPhone 11」兩大品牌已連續2年入榜；而前年榮登爆紅榜的品牌「dyson V11 Fluffy」、「Ariel 3D洗衣膠囊」在新品加持下，也擠進榜單中。爆紅榜則以成長幅度為基準，而市場流行趨勢為催化劑，包括「飛樂氣炸鍋」、「MUJI小白鞋」、「Apple AirPods」、「金車CrystalValley礦沛氣泡水」等皆榜上有名。

富邦媒表示，從熱銷商品觀察發現，商品的新鮮感與新奇性、品牌產品的知覺品質，以及高CP值延伸出優惠比絕對便宜重要，是榮登熱銷榜的重要關鍵。

如今年上榜的家用品主打添加頂級蠶絲蛋白精華「舒潔棉絨膚觸抽取衛生紙」、讓洗衣更加便利的「Ariel日本三合一3D洗衣膠囊」與保養類品牌第一支抗老力作「理膚寶水B5彈潤修復精華」皆為2019年新品，品牌經不斷開發出新品以刺激市場的買氣，加上長銷型商品每逢優惠活動，即會掀起囤貨潮。

富邦媒累積去年1至11月合併營收466.7億元，年增23.5%，已超越2018年全年營收表現，2019年營運可望順利再締新猷。