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包租代管社宅媒合破五千戶 今年續推第二期

2020-01-01 19:26經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

內政部統計，目前全國社會住宅包租代管戶數共5,701戶。 聯合報系資料照片
內政部統計，目前全國社會住宅包租代管戶數共5,701戶。 聯合報系資料照片
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內政部統計，目前包租代管社會住宅共5,701戶，一般宅包租代管共3,699戶，推行初期速度雖較慢，但已慢慢升溫，仍集中在雙北、桃園、台中。內政部官員表示，包租代管的專業人力、合法登記業者、公會已具規模，整個租賃市場架構已成形，2020年將持續力推包租代管。

包租代管第一期計畫僅針對六都試水溫，內政部去年10月起推出第二期計畫，不僅有擴及全國各縣市的縣市版計畫共1.5萬戶，另外也推出由國家住都中心與六都地方公會合作推動的公會版5,000戶，合計共2萬戶，將延續到今年，成為重點施政之一。

內政部地政司長王靚琇表示，目前租賃業者從事包租代管，主要火力仍集中在社會住宅，主要因為政府提供補助，未來租賃市場逐漸壯大後，業務將拓展至一般宅包租代管，整個產業會更加蓬勃發展。

王靚琇指出，目前受訓的專業租賃人才已有四、五千人，登記合格的租賃業者也超過500多家，12個縣市地方公會、全國聯合公會都已成立，整個租賃市場架構可說是相當完整，後市可期。

而政府推動包租代管政策初期，就傳出有日商對於台灣租賃市場感興趣，有意來台分食市場大餅，像是東急、宅都、大京集團等。據了解，部分日商已陸續來台插旗，有些是引進技術、管理方法等，目前多是與在地業者合作，熟悉市場。

王靚琇坦言，推動包租代管過程中，發現需求端非常強烈，但身為供給端的房東卻有許多仍未放下「戒心」，部分是擔心要繳更多稅，部分是尚未擺脫傳統對於社宅的刻板印象，不願意釋出房源。

對此王靚琇表示，政府對於包租代管祭出許多補助、租稅優惠，對房東而言是利多，未來會持續透過宣傳，讓更多房東加入包租代管。

內政部統計，目前全國社會住宅包租代管戶數共5,701戶，雖距離第一期目標的一萬戶仍有距離，但內政部推出包租代管社宅第二期計畫後，共分為縣市版、公會版雙管齊下，由地方政府、國家住都中心、租賃公會共同推動，可望為租賃市場加溫。

截至去年12月20日，六都當中又以台中市媒合情形最佳，共已媒合1385戶；其次則是桃園的1,211戶，台北市、新北市分別有1,166戶、1,002戶，都已突破千戶，台南市、高雄市暫時落後，戶數分別為329戶、595戶。

包租代管媒合戶數。記者翁至威／製表
包租代管媒合戶數。記者翁至威／製表
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內政部房東社會住宅

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