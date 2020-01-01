桃園、台中房市買氣狂飆 三都率先公布12月移轉棟數

根據各地政局今(1)日公布，2019年12月買賣移轉棟數有三都率先揭曉，桃園市、台中市兩都單月站上4,400餘棟，分別年增五成與兩成；高雄市則守穩3,000棟大關，也較2018年同期年增一成。房仲業者表示，2019年桃園市、台中市房市交易量回神，除了受惠年前大量交屋潮，建設利多也帶動剛性買盤。

三都地政局元旦公布，2019年12月，桃園市單月買賣移轉棟數噴量達到4,466棟，月增13.8%，年增五成。台中市也飆增到4,425棟，與上月相較成長三成，年增19.8%。高雄市則守在3,054棟，與上月微減1.8%，年增一成左右。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐分析，以12月單月移轉棟數表現來看，目前桃園市交易熱區主要落在桃園區、中壢區，台中市也以北屯區為首，除了買氣不畏總統大選影響，桃園市及台中市年底前也受惠大量交屋潮，推升12月買賣移轉量。

此外，桃園市與台中市近年也因建設利多，吸引剛性買盤進場購屋。張旭嵐指出，桃園市因重大建設陸續動工與進駐，桃園航空城計畫明年可進入實質開發階段，加上台商回流，今年桃園最不動產交易亮眼，企業錢進桃園購地設廠，可望增加就業機會，也帶動周邊房市。

至於台中市單月年增量也近兩成，張旭嵐表示，台中市近年重大建設不斷，捷運綠線即將通車，水湳經貿園區陸續動工，而海線地區也有多項發展計畫，政府為增加台中國際機場容量，投入近十億進行二航廈改善計畫，並推動「大台中山手線」、「捷運藍線」等聯外交通建設，相對也吸引建商進駐，2019年推案和土地開發案都顯得火熱。