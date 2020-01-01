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7-ELEVEN新年祭優惠 OPEN POINT點數折抵消費金額

2020-01-01 17:36經濟日報 記者陳書璿／台北即時報導

7-ELEVEN針對跨年與元旦升旗周邊熱點，如台北信義區101、總統府周邊、高雄夢時代、台中日月潭、南投清境農場等跨年重點區域，周邊動線共超過上百間門市全面備戰，全台跨年熱銷商品包括：CITY CAFE、常溫飲料、冷藏飲品、零食、麵包及米飯等，以上跨年元旦活動周邊平均單店來客數較平日有1~2倍以上的成長。

來到新的一年，7-ELEVEN除了推出一系列優惠活動及商品幫民眾省荷包，即日起更開放OPEN POINT會員至全台門市消費，可直接使用OPEN POINT點數折抵當筆消費，累積的點數不僅能兌換商品還能直接折抵消費金額，讓點數運用更便利。

迎接2020年，7-ELEVEN經營的「OPEN POINT熟客生態圈」，為加強會員心中「點數＝現金」的連結度，即日起直接開放OPEN POINT會員到全台超過5,600家7-ELEVEN門市消費，使用icash2.0、OPEN錢包、icash Pay結帳時，無須兌換現金抵用券，靠卡、靠條碼刷就可直接使用OPEN POINT點數折抵當筆消費，提供會員更完整、便利、快速的消費體驗。

7-ELEVEN表示，夢時代跨年晚會藝人卡司堅強為高雄跨年一級戰區，賣最好的是黑糖珍珠撞奶、啤酒及熱食，也帶動夢時代購物中心內的7-ELEVEN門市業績較平日成長近1倍。12月新開幕位於高雄三多商圈的未來超商「X-STORE 3」星海灣門市，也湧入許多參加跨年的民眾，2樓「Big7複合店」因應跨年延長營業至凌晨三點，其中有最受歡迎的精品咖啡類別「不可思議咖啡」、現烤烘焙及甜點櫃全品項優惠、全台超商獨家的「柏克金啤酒複合店」也推出跨年夜主題活動，2樓電視牆透過MOD直播跨年晚會節目，還有24小時營業的「自助體驗區」提供民眾跨年熬夜、歇息的最佳場所。據7-ELEVEN觀察，當晚來客數成長3成，帶動門市單店業績較平日成長5成，在跨年加乘下，現打啤酒晚間銷售倍數成長，「不可思議咖啡」也較上週同期成長6成。

台北跨年人潮最多的信義區及鄰近捷運周邊30多間7-ELEVEN門市，當日業績較平日成長3倍，銷售類別以CITY CAFE、休閒零食、熱食等商品為主，其中鄰近市政府捷運站的松高門市「達美樂披薩複合店」延長營業至凌晨一點，滿足跨年用餐需求，帶動業績較平日成長1~2成以上。

桃園鄰近「五月天跨年演唱會」的高萱門市業績則較平日成長近2倍，桃園高鐵及桃捷周邊門市賣最好的是關東煮、CITY CAFE、暖暖包及飯糰等，中部則有日月潭水社及清境商圈的跨年晚會，帶動日月潭周邊門市業績較平日倍數成長，位於清境商圈7-ELEVEN清境、小瑞士及城堡門市，高海拔低溫天氣帶動體感商機，如關東煮、泡麵、熱飲及禦寒暖暖包…等，帶動業績較平日成長1倍。

跨年後緊接著總統府前元旦升旗典禮，天未亮已湧入大批人潮，7-ELEVEN於總統府周邊包括台北車站捷運商圈、西門町商圈，近20間門市備戰，其中距離最近總統府的新格蘭、鑫衡陽門市，因應龐大的升旗人潮，備貨增加2~3成，門市也增加1倍以上人力。跨年及升旗前後，民眾聚集到台北車站或西門町商圈，周邊門市備貨量也較平日提升2~3成。依7-ELEVEN觀察，以跨年熬夜後提神的CITY CAFE、關東煮及早正餐為熱銷類別，如蒸地瓜、飯糰、麵包等最受歡迎，其中台北車站門市內的現烤烘焙麵包較一般假日成長超過2成，今年全新導入的「21TOGO」烤雞也是熱賣商品。

新年首日，CITY CAFE推出一連串優惠及新品，1月1日起至1月5日推出大杯美式、特大杯拿鐵同品項第2杯半價，幫大家上班加油打氣。此外，CITY PRIMA精品咖啡目前店數近1,500店，推出全新「精品拿鐵」(售價90元)，將精品咖啡與牛奶進行均衡融合，保有耶加雪夫產區風味特色，帶有茉莉花香、柑橘水果調性明顯，跳出蜂蜜尾韻感，口感層次更多元。1月1日起至1月14日精品咖啡系列第二杯半價，包括精品拿鐵、精品美式及精品濾掛咖啡。

針對喜歡喝珍珠飲品的客層，CITY CAFE旗下新珍珠品牌CITY PEARL，推出新品「抹茶珍珠歐蕾」(冷/熱，售價70元)，日本直輸福岡八女抹茶，茶粉細緻，茶香完整釋放，搭配白玉珍珠清甜蔗香，Q彈有勁！1月1日起至1月14日，嚐鮮價第2杯7折。

7-ELEVEN X Mister Donut甜甜圈店中店推出「呷金薯迎金鼠」新品，包括「黃金薯薯」、「紫心金薯薯」及「黃金薯法蘭奇」，主打使用台農57號黃金地瓜及Q彈薯薯，過年吃甜甜圈討吉利！即日起至1月28日購買甜甜圈3個再送紅包袋乙組，有人氣波堤獅、淘氣多拿滋松鼠、可愛法蘭奇咩咩共3款設計，數量有限、送完為止。

7-ELEVEN掌握元旦假期、過年前聚餐及出遊的消費需求，祭出多項商品優惠，包含匯集日、韓、美各國品牌新品零食推出「零食犒賞季」，鹹零食、甜餅乾、堅果指定品牌任選第二件6折活動，國際精品專櫃亦推出日本NIJIYA商品任二件88折，新品「七色綜合海鮮脆餅」、「炸魷魚海苔雙拼」鹹香夠味，超涮嘴！飲料部分，指定飲料任選第二件6折，涵蓋茶飲、果汁、碳酸飲料等近百款商品，啤酒更有多入特惠、可享77折至84折！

迎接新的一年，鄰近7-ELEVEN新格蘭門市的總統府天未亮已湧入大批人潮等候升旗...
迎接新的一年，鄰近7-ELEVEN新格蘭門市的總統府天未亮已湧入大批人潮等候升旗。統一超／提供
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跨年晚會咖啡零食

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