全家跨年元旦報佳績 推新品迎農曆新年

為迎接跨年活動，全家便利商店在全台熱門跨年晚會、元旦升旗、觀光重點區域店舖全面備戰，平均來客數較平日超過三倍以上成長！其中，2019年北市跨年晚會最鄰近現場之信義區全家建鑫店，Lets Café銷售成長近三倍，夯蕃薯成長二倍、熱狗成長近五倍，共賣出千支關東煮與烤香腸；餅乾零食銷售為平日的四倍以上，相關茶飲料、水等銷售累計達千箱。狂歡類飲品如啤酒，對比平日銷售成長十倍。

此外，南部地區業績也十分亮眼，平均成長超過一成。熱門曙光區屏東墾丁業績則有近二成成長，來客數也較以往增加二成。全家統計，跨年當天表現亮眼的產品包含：Lets Café、鮮食、零食飲料、啤酒等，尤其Lets Café當天更帶動相關業績較去年同期成長二成。

新年新氣象，「全家」即日起推出Lets Café第四波單品咖啡–巴西玫瑰鑽，並瞄準黑金商機，擴大於全台3500間店舖販售，提升購買便利性；黃金蛋炒飯系列同步登場，推出香腸、肉絲、排骨共三款口味。

全家便利商店錢鼠福袋(售價199元，限量80萬個)今（１）日正式開賣，可抽百萬名車、十萬刷卡金。全家另外還引進迪士尼系列周邊、野獸國、羅技三大品牌，共同助陣，價格帶為499~599元之間。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，看好單品咖啡需求攀升，自2017年推出100%單一產區單品咖啡迄今，成功開闢黑金新戰場，占「全家」咖啡整體業績一成。此次推出第四波單品咖啡–巴西玫瑰鑽，堪稱鑽石等級的優質單品豆，其特色具有溫和柔順的口感，同時將銷售據點擴大至3500間店舖，讓更多消費者能夠品嚐到專業品質的好咖啡，即日起至1/14止推出單品美式同品項第2杯半價優惠。

根據財政部最新統計，咖啡豆進口量11年來成長2.1倍，而巴西為全球最大的咖啡豆生產國，也是我國最大進口國，以濃郁香氣與迷人果酸受到消費者喜愛。「全家」第四波單品咖啡–巴西玫瑰鑽，其產地位於喜拉朵，全年平均氣溫在21度左右，當地的土質肥沃，含有豐富礦物質，讓產出的咖啡豆獲得充足營養，並使用日曬處理，保留原始香氣，入口帶有杏仁堅果香氣，中段可感受到柑橘系果酸與巧克力香甜，尾韻帶有明顯的咖啡冰糖甜香，風味均衡、溫和順口，為咖啡愛好者絕不可錯過的特色單品咖啡。

農曆新年即將到來，全家便利商店觀察過年期間消費者「在家不想開伙、餐廳一位難求」現象，對於主餐米飯類鮮食需求上升，特別在過年前夕以最受歡迎的國民美食─炒飯，推出黃金蛋炒飯系列，選用蛋炒飯專門店必備元素-紅仁蛋，且蛋量升級250%，充分展現金黃色澤與口口蛋香。這是以道地中式工法200度高溫熗鍋，淋上特製高湯，瞬間產生香氣，讓米粒與食材完美融合，消費者可以吃到最道地、最好吃的炒飯。

「全家」觀察發現以往消費者口味較趨向醬油味的炒飯，但近年來，金黃色的飯體、無多餘的調味、濃郁蛋香的炒飯更受消費者喜愛，即日起推出「香腸黃金蛋炒飯」(售價75元)、「肉絲黃金蛋炒飯」(售價75元)，分別使用手工切片國產火烤香腸，肉絲採兩段烹調，軟嫩入味，緊接著1/15推出「排骨黃金蛋炒飯」(售價99元)，以零死角滾打按摩醃漬排骨，低溫油炸減少美味流失，百分之百原肉排骨呈現，滿足感更為提升。