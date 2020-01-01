親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

當成樂器裝箱離境？日產前董座到底如何逃出日本

選舉公報上張善政的碩博士學歷在哪？ 民眾看得霧煞煞

Gogoro 12月掛牌 再創歷史新高峰

2020-01-01 16:14經濟日報 記者邱馨儀／台北即時報導

電動機車領導品牌 Gogoro 今(1) 日宣布， 2019 年 12 月份掛牌再創歷史新高峰，單月掛牌數達 22,750 台、占比高達 21.27%，全年銷售 145,678 台，締造全新紀錄，並將 Powered By Gogoro Network 智慧電動車聯盟總車口數推升至 274,623。

Gogoro同時帶動電動機車在台灣快速發長，2019 電動機車總掛牌數突破 168,544 台，市占率為 18.68%，比起前年成長 107%，從 2015 年起每年銷量幾近翻倍成長。

隨著電動機車汰購新制 2020 正式上路，補助範圍將大幅擴大，凡淘汰 2007 年 6 月 30 日前購買的老舊二行程或四行程機車，皆納入汰舊換新補助範圍，估計將有超過 500 萬名車主受益。

展望 2020 年，預計將有更多機車品牌推出電動機車新品，提供消費者更多選擇。電動機車將持續成為今年市場上最熱門的話題，加速油轉電的產業革命。

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示：「 Gogoro 在 2019 年度交出一張亮眼的成績單，隨著電池交換站的普及與 Powered by Gogoro Network 夥伴加入，台灣引領全球成功將傳統燃油機車轉換成電動機車，不僅帶領台灣機車產業走向全球，也證明這股電動機車浪潮將會在 2020 年持續推波助瀾。」

電動機車Gogoro

延伸閱讀

GoShare服務120天營運 累積騎乘里程...

GoShare上線120天 拚全球用戶數成長...

兆豐銀gogoro聯名卡 獲2019台灣最佳...

Gogoro崛起的愛與憂！它的三大魅力與三大...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

伯朗咖啡全台砍7店 業者：正常調整，也是轉型陣痛期

2020-01-01 13:56

盤點工業用地 彰濱工業區閒置土地最多

2020-01-01 13:44

人潮滾錢潮 超商雙雄跨年來客、業績翻倍成長

2020-01-01 13:27

南僑會長陳飛龍 要讓消費者體驗不同的烘焙魅力

2020-01-01 11:49

曙光專機！高空迎接2020第一道新年曙光

2020-01-01 10:41

影／地面看不到 旅客搭專機飛上2萬英呎迎新年曙光

2020-01-01 09:07

年菜大戰開打 商機衝50億

2019-12-31 23:11

整套轉向單點…年菜新趨勢

2019-12-31 23:11

策略行銷／張凱傑…網紅經濟 銷售捷徑

2019-12-31 23:04

管理錦囊／燒腦行業的效率管理

2019-12-31 23:03

銷售物語／自製或外包 精算時間成本

2019-12-31 23:03

古書今贏／企業培訓四要領

2019-12-31 23:03

遠航內部信稱張綱維簽讓渡同意書？遠航副總：一無所知

2019-12-31 19:37

瞄準台商回台 幸福水泥拚轉盈

2019-12-31 14:55

關中推烤肉爐新品 搶節慶銷售

2019-12-31 14:55

入股新創公司 中菲行擴大歐洲物流布局

2019-12-31 14:55

旺季熱戰 王品、瓦城忙開新店

2019-12-31 14:55

春節疏運 高鐵業績看俏

2019-12-31 14:55

長榮新菜單走四季戶外風 元旦正式亮相

2019-12-31 14:44

迎餐飲旺季 王品開5新店、瓦城祭出新品牌

2019-12-31 12:56

中油精進探勘技術有成 朝綜合性國際能源集團目標邁進

2019-12-31 12:18

明年有利多 幸褔水泥拚營運成長

2019-12-31 11:54

點子農場／麥可路易士眼中的美國

2019-12-29 22:46

行銷最錢線／品牌故事四元素

2019-12-29 22:46

經濟選書／有效率的投資

2019-12-29 22:45

台股擂台Q4冠軍許豐祿 單季績效逾20％

2019-12-28 23:39

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

臺大「財務報表分析研習班」早鳥優惠中

2019-12-31 17:40

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

遠航內部信稱張綱維簽讓渡同意書？遠航副總：一無所知

2019-12-31 19:37

109年勞動新制一次看！基本工資23800元 183萬人受惠

2019-12-31 17:31

2019國際油價大漲24％ 石化族群卻無感？

2019-12-31 18:01

首張身障綜合保單 免體檢不加錢

2019-12-31 19:04

幫晚輩買保險 稅事須留意

2020-01-01 00:25

5G分析／不放手的賽局…沒有贏家

2019-12-31 23:28

5G狂熱 標金挑戰全球最高

2019-12-31 23:31

宋文琪之子 安泰銀資深副總經理徐世偉請辭

2019-12-31 23:50

伯朗咖啡3個月關8家門市 勞動部：未收到大量解雇申請

2020-01-01 14:56

年度特休休不完 國稅局：換成薪水享免稅

2019-12-31 18:06

華映墊償基金撥款7.84億元 工會取消7日抗爭

2020-01-01 10:48

網傳台電已規劃核廢貯存地？台電回應了

2020-01-01 13:24

特休假換薪資 免稅

2020-01-01 00:25

協和電廠 2重油機組除役封爐

2020-01-01 01:29

伯朗咖啡全台砍7店 業者：正常調整，也是轉型陣痛期

2020-01-01 13:56

匯市封關 台幣2019年升逾6角

2019-12-31 23:39

宏楷科技竹南新廠啟用！稅籍遷至苗縣 提升苗栗競爭力

2019-12-31 18:37

名家觀點／5G競標 羊毛該用在羊身上

2020-01-01 01:18

今年新iPhone供應鏈 外資點將

2020-01-01 13:24

小水力發電 拚遍地開花

2019-12-31 23:26

台肥：開發案絕無拖延擺爛 評估追究法律責任

2019-12-31 19:41

影／地面看不到 旅客搭專機飛上2萬英呎迎新年曙光

2020-01-01 09:07

資金匯回 首年拚1,300億元

2020-01-01 01:10

減債…財長蘇建榮自豪的政績

2020-01-01 01:09

台積電16家奪金牌企業卓越獎 3隱形冠軍企業闖出名號

2019-12-31 18:54

強尬摩托羅拉 三星新折疊機傳下月登台

2019-12-31 23:11

不動產稅務 7月起一站搞定

2020-01-01 00:25

遠傳跨年夜 4G、5G齊飆速

2019-12-31 23:11

曙光專機！高空迎接2020第一道新年曙光

2020-01-01 10:41

南僑會長陳飛龍 要讓消費者體驗不同的烘焙魅力

2020-01-01 11:49

竹科導入GIS加速廠商進駐 投資額比去年增四成

2019-12-31 22:50

15項財管開放措施 上半年啟動

2020-01-01 01:00

回顧台幣走勢…2019相對平穩

2020-01-01 02:19

年菜大戰開打 商機衝50億

2019-12-31 23:11

勞動事件法上路 桃園市空服員職業工會遞狀申告

2020-01-01 15:21

37.5萬智慧電表服役中 App查詢功能年中上線

2020-01-01 14:27

整合稅務與地政 財政部推不動產移轉一站式服務　

2020-01-01 04:39

金管會端出新商品服務 七亮點吸睛

2020-01-01 01:00

台企銀新設保險代理部 2020元旦後開始運作

2019-12-31 23:50

營業秘密法過關 防二度洩密

2020-01-01 01:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top