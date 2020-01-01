Gogoro 12月掛牌 再創歷史新高峰

電動機車領導品牌 Gogoro 今(1) 日宣布， 2019 年 12 月份掛牌再創歷史新高峰，單月掛牌數達 22,750 台、占比高達 21.27%，全年銷售 145,678 台，締造全新紀錄，並將 Powered By Gogoro Network 智慧電動車聯盟總車口數推升至 274,623。

Gogoro同時帶動電動機車在台灣快速發長，2019 電動機車總掛牌數突破 168,544 台，市占率為 18.68%，比起前年成長 107%，從 2015 年起每年銷量幾近翻倍成長。

隨著電動機車汰購新制 2020 正式上路，補助範圍將大幅擴大，凡淘汰 2007 年 6 月 30 日前購買的老舊二行程或四行程機車，皆納入汰舊換新補助範圍，估計將有超過 500 萬名車主受益。

展望 2020 年，預計將有更多機車品牌推出電動機車新品，提供消費者更多選擇。電動機車將持續成為今年市場上最熱門的話題，加速油轉電的產業革命。

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示：「 Gogoro 在 2019 年度交出一張亮眼的成績單，隨著電池交換站的普及與 Powered by Gogoro Network 夥伴加入，台灣引領全球成功將傳統燃油機車轉換成電動機車，不僅帶領台灣機車產業走向全球，也證明這股電動機車浪潮將會在 2020 年持續推波助瀾。」