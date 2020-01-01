人潮滾錢潮 超商雙雄跨年來客、業績翻倍成長

跨年人潮帶來錢潮，超商雙雄喜迎財神。全家表示，今年在全台熱門跨年晚會、元旦升旗、觀光重點區域店舖全面備戰，平均來客數較平日超過三倍以上成長。7-ELEVEN表示，台北跨年人潮最多的信義區及鄰近捷運周邊30多間7-ELEVEN門市，當日業績較平日成長三倍，銷售類別以CITY CAFE、休閒零食、熱食等商品為主，其中鄰近市政府捷運站的松高門市「達美樂披薩複合店」延長營業至凌晨一點，滿足跨年用餐需求，帶動業績較平日成長一至二成以上。

全家表示，今年北市跨年晚會最鄰近現場之信義區全家建鑫店，Lets Café銷售成長近三倍，夯蕃薯成長二倍、熱狗成長近五倍，共賣出千支關東煮與烤香腸；餅乾零食銷售為平日的四倍以上，相關茶飲料、水等銷售累計達千箱。狂歡類飲品如啤酒，對比平日銷售成長10倍。

此外，南部地區業績也十分亮眼，平均成長超過一成，熱門曙光區屏東墾丁業績則有近兩成成長，來客數也較以往增加兩成。全家統計，跨年當天表現亮眼的產品包含：Lets Café、鮮食、零食飲料、啤酒等，尤其Lets Café當天更帶動相關業績較去年同期成長兩成。

7-ELEVEN表示，除了人潮最多的信義區，桃園鄰近「五月天跨年演唱會」的高萱門市業績則較平日成長近兩倍，桃園高鐵及桃捷周邊門市賣最好的是關東煮、CITY CAFE、暖暖包及飯糰等，中部則有日月潭水社及清境商圈的跨年晚會，帶動日月潭周邊門市業績較平日倍數成長，位於清境商圈7-ELEVEN清境、小瑞士及城堡門市，高海拔低溫天氣帶動體感商機，如關東煮、泡麵、熱飲及禦寒暖暖包等，帶動業績較平日成長一倍。

夢時代跨年晚會藝人卡司堅強為高雄跨年一級戰區，7-ELEVEN表示，賣最好的是黑糖珍珠撞奶、啤酒及熱食，也帶動夢時代購物中心內的7-ELEVEN門市業績較平日成長近一倍。12月新開幕位於高雄三多商圈的未來超商「X-STORE 3」星海灣門市，也湧入許多參加跨年的民眾，二樓「Big7複合店」因應跨年延長營業至凌晨三點。

跨年後緊接著總統府前元旦升旗典禮，天未亮已湧入大批人潮，7-ELEVEN在總統府周邊包括台北車站捷運商圈、西門町商圈，近20間門市備戰，其中距離最近總統府的新格蘭、鑫衡陽門市，因應龐大的升旗人潮，備貨增加二至三成，門市也增加一倍以上人力。跨年及升旗前後，民眾聚集到台北車站或西門町商圈，周邊門市備貨量也較平日提升二至三成。依7-ELEVEN觀察，以跨年熬夜後提神的CITY CAFE、關東煮及早正餐為熱銷類別，如蒸地瓜、飯糰、麵包等最受歡迎，其中台北車站門市內的現烤烘焙麵包較一般假日成長超過兩成，今年全新導入的「21TOGO」烤雞也是熱賣商品。