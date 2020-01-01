非一般的日本東北秘境之旅 這幾個風景最迷人

台灣人愛赴日旅遊，踩遍了京阪、沖繩、北海道，不妨到日本的東北走走。有別於快節奏的一線城市，位於日本本島最北邊的東北，呈現出的是日本鄉間的慢活風情，知名景點有宛如仙境的奧入瀨溪、《神隱少女》取景的銀山溫泉，還有世界奇景藏王樹冰。隨著航空直飛班次增加，再加上旅行社大手筆包機，民眾赴日本東北秘境旅遊的便利性也大大提高。

看好日本東北旅遊的發展，旅行社近兩年深耕山形、青森、秋田、岩手、宮城、福島等東北六縣，旅天下今年3月底開始和虎航合作推出直飛花卷，平均一個月取得1,500個機位，從3月底到10月已有超過1.1萬的出團人次，最新推出的賞雪、冰釣行程也十分受到歡迎。雄獅也和華航合作直飛山形包機，包括4月的賞櫻、10月開始的賞楓，以及冬季的戲雪，看好日本東北旅遊市場的發展。

日北東北最迷人之處在於尚未被過度開發，純淨的自然風光，宛如走入畫中絕美秘境。入冬後的東北是雪國之境，冬遊東北絕不能錯過世界奇景「藏王樹冰」。樹冰的形成條件苛刻，包括樹種要是針葉樹、需有足夠的水氣與雪量，加上風速、風向正確才會慢慢形成樹冰，是日本東北地區特有的自然景觀。

樹冰以樹為主幹，冰雪將其包覆，形成各式各樣動作的雪怪，是名副其實的「Ice Monster」，在1、2月的鼎盛時期，規模十分壯觀，大人、小孩可以一同發揮想像力，看看這些天然的藝術品是不是像極了各種姿態、樣貌的雪怪。此外，在冬季祭典活動期間，夜間會點燈，場景十分夢幻，是人生絕對值得收藏的美景。

位於山形縣的銀山溫泉是日本東北旅遊的另一大賣點。關於日本動畫《神隱少女》湯屋的原型眾說紛紜，動畫中令人印象深刻的湯屋和紅橋，據說靈感便是來自銀山溫泉。銀山溫泉的老街兩旁皆是木造湯屋，充滿懷舊風格，冬季時白雪覆蓋在湯屋屋頂，宛如走入日本童話場景，晚上點燈後的老街雪景，更是浪漫度暴表。銀山溫泉也是知名連續劇《阿信》的拍攝地，劇中阿信的媽媽曾在山形縣的銀山溫泉打工，此地也因此而聞名。

1月至3月到日本東北也可以體驗冰釣的樂趣，岩手縣的岩洞湖冬季湖面會結冰，只要湖冰的厚度超過15公分即可在冰面釣魚。現場有店家提供相當專業的設備，包括帳篷、鑿冰等器具，可享受自己在冰上鑿洞垂釣的樂趣，如果鑿冰位置正好碰上魚群，往往可以大豐收，釣到的魚還有烹調服務，可立刻炸成天婦羅來吃。