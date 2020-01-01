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南僑會長陳飛龍 要讓消費者體驗不同的烘焙魅力

2020-01-01 11:49經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

國內烘焙市場年商機達600億元，針對客戶供餐模式、需求改變，提供200多個品項的烘焙商品，為餐飲業者創造品牌價值；還可以滿足喜歡烘焙的消費者，輕鬆在家烘焙各式中、西式餐點。南僑會長陳飛龍要讓消費者體驗不同的烘焙魅力。

隨著消費者愈來愈重視品質、口感，南僑雙管齊下，南僑設計出餐點包括小餐包、中式點心，油條、燒餅、蘿蔔絲餅、蟹殼黃；西式的餅類的產品包括馬分蛋糕、蝴蝶蘇…等，想在家裡自己烘焙比想像中的簡單，消費者只要到烘焙材料行就可以輕鬆買到這些點心，用最簡單的方式就能為家人準備現烤的中、西式餐點。

同時考量到許多消費者也愈來愈喜歡烘焙的樂趣，南僑推出適合家用烤箱的冷凍麵糰，不須解凍發酵，直接進烤箱烤焙，大概20分鐘就烤好，消費者只要到烘焙材料行就能購買。

國內許多的餐飲、飯店業都面臨一例一休下人力不足聘僱成本提高壓力，餐飲業的人力資源妥善規畫更顯重要。南僑會長陳飛龍認為，南僑是烘焙業的原料供應龍頭大廠，以冷凍麵團為主力產品，已經推出適合業者直接烘焙的中、西式點心，麵包半成品等約200多個品項，讓商旅、中型餐飲能提供品質穩定外，還能提供樣式多元的產品給客人食用。

其實，不只是成本考量，國內面臨少子化問題，烘焙師傅愈來愈難找，消費者對餐飲品質需求不斷攀升，許多商旅飯店、中型餐飲業者，都面臨找專業烘焙師傅的困難，南僑解決客戶的問題，提供客戶更多的烘焙選擇。

陳飛龍分析，南僑進一步將冷凍麵團加工成為半成品來銷售，可以減輕客戶人力、技術壓力，減少採購上的困難，提供客戶更多加值性的產品，這次提出冷凍麵團的品項達289項，油脂產品達到198項。

南僑冷凍麵糰除了已進駐全聯、頂好、85度C外，也已打入各大星級飯店，未來將瞄準海外市場。為解決飯店餐飲業者有限時間、空間，以及人力缺乏的經營條件，隨時推出多樣化烘焙新品，包括早餐時段的柔軟吐司、餐檯或佐餐的小餐包、省卻師傅桿壓成型與燙麵作業時間的輕食QQ圈、現點現做的披薩，還有隨時現烤供應成為店內伴手小物的蛋糕西點，與能把酥餅、燒餅、油條等輕鬆端上餐檯的中式美點。

針對客戶供餐模式、需求改變，提供200多個品項的烘焙商品，為餐飲業者創造品牌價值...
針對客戶供餐模式、需求改變，提供200多個品項的烘焙商品，為餐飲業者創造品牌價值。黃淑惠攝
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烘焙市場年商機達600億元，南僑會長陳飛龍要讓消費者體驗不同的烘焙魅力。黃淑惠攝
烘焙市場年商機達600億元，南僑會長陳飛龍要讓消費者體驗不同的烘焙魅力。黃淑惠攝
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餐飲業南僑

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