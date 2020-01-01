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曙光專機！高空迎接2020第一道新年曙光

2020-01-01 10:41經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

華信航空與KKDay獨家推出2020曙光專機 ，今天在2萬英呎的高空迎接2020的第一道新年曙光。不少人選擇到高光搶先迎接2020年元旦曙光，華信航空首度與KKday合作，獨家推出2020曙光專機，華信航空AE2020航班在元旦當天從松山機場出發，延著山脈與海岸，飛往台東蔚藍海岸。在20,000英呎的高空迎接2020的第一道新年曙光。

KKDay限定的華信航空AE2020曙光專機，於2020年1月1日清晨6點由松山機場起飛，將比在平地的民眾提早至少4分鐘看到2020年台灣的第一道曙光。華信航空以104人座的E190飛機執行曙光專機任務，搭乘曙光專機的旅客不需擔心選位的問題，華信航空專業的飛行機師，將在東海岸上空盤旋，確保每位旅客坐在座位上即可欣賞美麗曙光及秀麗的海岸景致。

高空迎曙光有意味著飛得越高，看越越遠。華信航空表示，新的一年總是期許能揮別過去、期望迎來好運，許下新年新願望也成了跨年必備元素之一，也特別精心準備防水明信片，讓旅客在高空中迎接幸福曙光之後，在防水明信片上寫下旅客滿滿的感動及新年新希望，將由專人送到綠島，幫旅客從海底郵筒寄明信片回家，期待為所有旅客2020年帶著全幸福滿滿的一年！

天還沒有亮飛機開始起飛，準備飛往台東蔚藍海岸迎接2020的第一道新年曙光。業者提...
天還沒有亮飛機開始起飛，準備飛往台東蔚藍海岸迎接2020的第一道新年曙光。業者提供
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2020華信曙光專機順利圓滿。華信提供
2020華信曙光專機順利圓滿。華信提供
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旅客一早排隊等著要去迎接2020的第一道新年曙光。華信提供
旅客一早排隊等著要去迎接2020的第一道新年曙光。華信提供
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華信航空與KKDay獨家推出2020曙光專機 報到櫃檯。業者提供
華信航空與KKDay獨家推出2020曙光專機 報到櫃檯。業者提供
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華信航空與KKDay獨家推出2020曙光專機 ，飛往台東蔚藍海岸。在20,000...
華信航空與KKDay獨家推出2020曙光專機 ，飛往台東蔚藍海岸。在20,000英呎的高空迎接2020的第一道新年曙光。華信供
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華信航空專機松山機場

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