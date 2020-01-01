曙光專機！高空迎接2020第一道新年曙光

華信航空與KKDay獨家推出2020曙光專機 ，今天在2萬英呎的高空迎接2020的第一道新年曙光。不少人選擇到高光搶先迎接2020年元旦曙光，華信航空首度與KKday合作，獨家推出2020曙光專機，華信航空AE2020航班在元旦當天從松山機場出發，延著山脈與海岸，飛往台東蔚藍海岸。在20,000英呎的高空迎接2020的第一道新年曙光。

KKDay限定的華信航空AE2020曙光專機，於2020年1月1日清晨6點由松山機場起飛，將比在平地的民眾提早至少4分鐘看到2020年台灣的第一道曙光。華信航空以104人座的E190飛機執行曙光專機任務，搭乘曙光專機的旅客不需擔心選位的問題，華信航空專業的飛行機師，將在東海岸上空盤旋，確保每位旅客坐在座位上即可欣賞美麗曙光及秀麗的海岸景致。