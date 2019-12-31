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台灣第一齣氣球偶劇 為富宇住戶迎新年

2019-12-31 19:19經濟日報 記者宋健生／即時報導

富宇集團2020年首波大型兒童劇，與逗點創意劇團合作，1月18日將在豐原葫蘆墩文...
富宇集團2020年首波大型兒童劇，與逗點創意劇團合作，1月18日將在豐原葫蘆墩文化中心重現全台第一齣經典氣球偶劇「尋找快樂的咩咩羊」。
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新春活動起跑囉！富宇集團(4907)2020年首波大型兒童劇，與逗點創意劇團合作，1月18日將在豐原葫蘆墩文化中心重現全台第一齣經典氣球偶劇「尋找快樂的咩咩羊」，邀請住戶參與劇中主角追尋快樂的過程，一起迎向下一個豐收新年。

「尋找快樂的咩咩羊」氣球偶劇今(31)日選在富宇南屯新案「聽花開的聲音」接待中心舉辦暖場演出，劇中人物「牧羊人」、「咩咩羊」與「大野狼」三個角色現身會場，不但現場手作氣球分送來賓，還有提前預告劇中精采片段的零距離現場演出，吸引不少住戶搶先參與。

富宇明年首件重量級大案，基地位於南屯嶺東商圈，預計農曆年後公開，此案總銷65億元，規劃700戶住家，坪數23至37坪、2至3房格局，單價約26萬至28萬元，每戶總價800萬至1,200萬元(含車位)。

逗點創意劇團是國內外兒童藝術節的常客，近年陸續獲邀跨海演出，知名劇碼「尋找快樂的咩咩羊」更是台灣第一齣氣球偶劇，曾登上「2015上海國際兒童戲劇節」舞台，這次重現台中，讓觀眾隨著劇情起伏發現身邊的快樂。

富宇建設協理周燕槿表示，重視家庭、為住戶打造幸福生活一直是富宇的初衷，近年來更致力於讓藝術融入生活、也讓生活走進藝術。

兒童劇是每年富宇家族中熱度最高的活動，2020年從首波兒童劇開始，還有更多精彩活動陸續推出，期待新的一年也為富宇家族帶來更豐富的美學體驗。

「尋找快樂的咩咩羊1日18日14:30至15:10於豐原葫蘆墩文化中心登場，同時還有手作氣球活動，全台富宇家族住戶，都可透過富宇建設官網報名參加。

尋找快樂的咩咩羊」氣球偶劇今日選在富宇南屯新案「聽花開的聲音」接待中心舉辦暖場演...
尋找快樂的咩咩羊」氣球偶劇今日選在富宇南屯新案「聽花開的聲音」接待中心舉辦暖場演出，劇中人物「牧羊人」、「咩咩羊」與「大野狼」現身會場。
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