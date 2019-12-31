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宏楷科技竹南新廠啟用 稅籍遷至苗栗縣 提升苗栗競爭力

2019-12-31 18:37聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

國內知名自動光學檢測（Automated Optical Inspection，簡稱AOI）設備大廠宏楷科技竹南新廠31日舉行落成啟用典禮，總經理戴正傑致詞說，感謝苗栗縣政府協助設廠，公司也依縣長徐耀昌建議，已將稅籍遷到苗栗縣。宏楷科技竹南新廠今落成啟用，苗栗縣長徐耀昌與工商發展處長黃智群及苗栗縣工商發展投資策進會副總幹事徐廷琮共同出席落成啟用典禮。

苗栗縣政府工商發展處指出，宏楷科技順應全球物聯網（IoT）與工業4.0智慧製造自動化大趨勢，結合在光學/機構/電控/軟體多年的團隊專業經驗，並擴增產能及發展更高階人工智慧（AI）領域的檢測應用，106年初動土興建竹南新廠，投資金額約3億元以上，未來將創造超過100名以上工作機會。

宏楷科技竹南新廠31日舉行落成啟用典禮，新廠就緊鄰即將設置先進封測廠的台積電旁。宏楷科技是國際知名自動光學檢測（Automated Optical Inspection，簡稱AOI）設備廠，該公司產品應用客群包括手機、筆電、3C電子產品的精微零件檢測，和航太、汽車、機車的金屬、 橡膠、粉末冶金等材質零部件的尺寸、瑕疵檢測，及半導體相關的光學檢測，目前在全球已有14個國家的代理商，深獲世界各國大型緊固件製造商及組裝廠肯定並長期使用。

苗栗縣長徐耀昌說，「招商引資、投資苗栗」是縣府重要工作，104年2月2日成立「苗栗縣政府招商服務馬上辦中心」以來，目前為止新增登記314家工廠，招商引資總金額已達8042億的歷史新猷。總部原設在新竹市的宏楷科技，選擇苗栗縣並將總公司搬遷到竹南，相信也是看中苗栗的優秀投資環境。

徐耀昌說，宏楷科技在106年動土、上樑到今天落成啟用，他都躬逢其盛。縣府團隊未來持續打造友善投資環境，排除企業投資障礙，展現苗栗充足水電、勤奮勞動力優勢，更鼓勵高附加價值產業進駐苗栗，打造繁榮幸福的苗栗縣。

國內知名自動光學檢測（Automated Optical Inspection，...
國內知名自動光學檢測（Automated Optical Inspection，簡稱AOI）設備大廠宏楷科技竹南新廠31日舉行落成啟用典禮，苗栗縣長徐耀昌（右三）參加落成啟用典禮。圖／苗栗縣政府提供
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國內知名自動光學檢測（Automated Optical Inspection，...
國內知名自動光學檢測（Automated Optical Inspection，簡稱AOI）設備大廠宏楷科技竹南新廠31日舉行落成啟用典禮，苗栗縣長徐耀昌（中）、苗栗縣府工商發展處長黃智群（右）苗栗縣工商發展投資策進會副總幹事徐廷琮共同出席落成啟用典禮。圖／苗栗縣政府提供
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徐耀昌台積電

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