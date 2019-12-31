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長榮新菜單走四季戶外風 元旦正式亮相

2019-12-31 14:44聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

長榮航空2020年新款機上菜單，由JL Design設計團隊分別以露營、度假、健...
長榮航空2020年新款機上菜單，由JL Design設計團隊分別以露營、度假、健行、滑雪做為主題，展現出生動的四季變化。圖／長榮航空提供
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長榮航空機上的餐飲及各類用品推陳出新，長榮航空今天表示，2020年將繼續由台灣知名的JL Design設計團隊操刀，以「長榮陪你做世界的旅人，相聚人生風景」為設計理念，以超現實的奇幻手法，分別用露營、度假、健行、滑雪為主題，展現出生動的四季變化，此份酒、菜單將自明年1月1日正式亮相。

長榮航空2020年新款機上酒單是以划船為創意發想，結合水果酒和花茶為構圖，旅客可...
長榮航空2020年新款機上酒單是以划船為創意發想，結合水果酒和花茶為構圖，旅客可在飛行途中細細品味機上精心準備的各項酒類及飲料。圖／長榮航空提供
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長榮航空表示，此次新款酒、菜單設計，以蔬果、甜點等食材結合不同地景，詮釋生命萌芽的希望生機、歷練過後沈澱的甜美豐收，第一季菜單以露營為主題，用沙拉常用的食材，展現出春天生氣盎然的氣息；第二季則以度假為主題，用冰淇淋結合熱帶島嶼的海邊為構圖，期盼旅客能感受到夏季度假的悠閒。第三季以堅果類為主角，運用核桃、腰果等各類堅果金黃色澤，寓意秋高氣爽是健行的好時光，第四季則運用雪白的奶油、鮮紅的草莓、深紫的葡萄圖騰，勾勒出靄靄白雪下滑雪的樂趣。

在酒單方面，設計團隊以划船為創意發想，長程航線用獨木舟徜徉在水果酒為主題，歡迎旅客在漫長的航程中，可以細細品味長榮航空機上精心準備的各類飲品；短程航線則以輕艇漫遊在花茶為構圖，邀請旅客可以靜下心來好好的品茶休息。

長榮航空機上酒菜單自2018年開始與JL Design設計團隊合作，2018年以「微觀歲時臺灣」為概念設計，將嘉南平原、台南鹽田搬上三萬呎高空，結合台灣四季蔬果，以原鄉特色連結世界與台灣，。這菜單榮獲歐洲生活風格指標性媒體Monocle評選為「最令人食指大動的菜單設計」。酒單設計則在2018、2019年連續獲得國際知名旅遊雜誌Business Traveller評選為「最佳商務艙酒單設計」金牌獎。

長榮航空表示，長榮機上餐飲不斷求新求變，不僅長期與台灣之光鼎泰豐合作，也引進日本米其林三星「中村京料理」，2019年更與亞洲廚界教父-黃清標合作推出「譚府宴」，精緻的餐點搭配注入新巧思的酒、菜單設計，希望讓所有旅客在飛行途中，都能享受絕佳的視覺和味覺饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

長榮航空

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